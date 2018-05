DEJAN MILOVANOVIĆ: Zvezda zaslužuje da bude prva!

Fudbaler koji je za Crvenu zvezdu u dva mandata odigrao 231 zvaničnu utakmicu i koji je do nedavno bio vodeći po broju nastupa u periodu posle 1991. godine, posmatrao je današnji trening prvotimaca.

"Posle nekoliko godina doći ovde, na mesto koje nosi toliko uspomena... Osećaj je fenomenalan. Odmah se javlja želja da istrčim na teren. Tu su sada Milijaš i Andjelković, fudbaleri sa kojima sam bio saigrač. Tu su i Vujadin i Žule koji je bio mali kad sam ja igrao u Zvezdi. Lepe su to uspomene, uvek se setim ovog karantina, baš ga gledam... Koliko samo noći nespavanja je ovde bilo, pred derbije uglavnom", rekao je Milovanović.

Rekord Milovanovića oborio je upravo njegov nekadašnji saigrač Nenad Milijaš. On i Andjelković su se srdačno pozdravili sa Milovanovićem koji im je čestitao na tituli, ali i celokupnoj sezoni koju je Crvena zvezda odigrala.

"Zvezdu uvek pratim, gde god da igra i kada god da igra, makar to bile i prijateljske utakmice. Ova sezona je idealna, trener Milojević je odličan trener i dobar čovek, pravi čovek za ovu ekipu. Sve je idealno u klubu, i uprava i rukovodstvo, sve se uklopilo i Zvezda zaslužuje da bude prva, ne samo ove godine nego i narednih. Ostavili su odličan utisak ne samo na mene, nego na sve ljude. Gde god se pojavim, ljudi dele to mišljenje", rekao je Milovanović.

Posle završetka igračke karijere, Dejan Milovanović nije ostao u fudbalu.

"Fudbal se i promenio otkad sam ja igrao. Sada sam znatno manje u fudbalu, bavim se više privatnim biznisom. Manje sam i u klubu nego nekada kada sam bio igrač. Ali, kao što rekoh, Zvezdu pratim i radujem se njenim uspesima. Zvezda uvek ima obavezu da osvaja titule, to se očekuje, Momci imaju kvalitet za to, to su dokazali, davno nisam gledao ovako dobru Zvezdu sa ovako kvalitetnim stručnim štabom", rekao je Milovanović.

