MILOJEVIĆ O PRELAZNOM ROKU: Znamo šta hoćemo!

"Prelazni rok traje 24 časa dnevno, 12 meseci tokom godine. Uvek imamo neke svoje planove, ali ja sam fokusiran na tim i završetak sezone. Sportski direktor Mitar Mrkela radi punom parom, u stalnom smo kontaktu. Ali, svašta će da se piše, mnogo će se imena pojaviti po štampi i napomenuć da je najlepše kad se završi prelazni rok. Mi znamo šta hoćemo, ali ne zavisi samo od nas, postoji mnogo faktora koji utiču na dovođenje igrača. Imamo vremena i za igrače da se odmore i videćemo da ga iskoristimo na najbolji način", poručio je trener Zvezde Vladan Milojević

Milojević je istakao da protiv Vojvodine u Noviom Sadu neće dozvoliti nikakvo opuštanje u ekipi, uprkos tome što je šampionska titula već osvojena.

"Igramo pretposlednju utakmicu ove sezone i igraćemo je kao što smo igrali prethodne. Možda za nas u ovom trenutku nije od takmičarskog značaja, ali očekujem pravu derbi utakmicu. Vojvodina zaslužuje bolje mesto na tabeli, igraju pred svojim navijačima, pobediili su i Partizan u Novom Sadu i neće nedostajati tog takmičarskog karaktera", rekao je MIlojević na konferenciji za medije na stadionu Rajko Mitić.

Kako je naveo u ekipi zbog kartona neće biti Srđan Babić, još nekoliko igrača ima manje probleme sa povredama, pa je moguće da šansu dobiju neki koji su do sada imali manju minutažu.

"Uvek je lepo igrati na Karađorđu i očekujem da će publika uživati. Ne sme da bude opuštanja i ne dozvoljavam ga. To jesu utakmice gde ne bih želeo da imamo problema sa povredama, ali uvek mora da se nađe motiv i mislim da dok se igra u Zvezdi uvek se ima motiva. Moram da pohvalim i igrače, jer iako su već šampioni, pokazuju veliku dozu profesionalizma, odlično treniraju i u ovakvim uslovima uspevaju da nađu motiv i to me izuzetno raduje i nadam se da će do kraja prvenstva biti tako.

Utakmica 6. kola plej-ofa Superlige između Vojvodine i Crvene zvezde igra se sutra od 17 sati u Novom sadu.

