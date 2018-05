(UŽIVO, VIDEO) CRVENO-BELI DERBI U NOVOM SADU: Vojvodina - Crvena zvezda (0:0)

Prvo poluvreme

8. minut - Fudbaleri Zvezde uzeli su loptu na polovini Vojvodine, ali nisu šutirali ka golu pošto je Rockov uhvatio loptu ispred Bena

1. minut - Utakmica je počela

Stadion: Karađorđe

Sudija: Novica Anđelovski

VOJVODINA: Rockov - Lazarević, Veselinović, Saničanin, Antić - Putinčanin, Avramovski, Jovančić,Arsić, Mesarović - Eze. Klupa: Mandić, Zličić, Subotić, Ilić, Nešković, Kalezić, Gajić.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gobeljić, Le Talek, Frimpong, Rodić - Račić, Krstičić - Ilić, Ben, Radonjić - Joveljić. Klupa: Supić, Milijaš, Milić, Donald, Stojković, Hajdin, Srnić.

Sastavi

Biće to ovoga puta duel bez rezultatskog značaja, ali i duel za prestiž koji u mečevima ova dva tima uvek ima veliki značaj, pa nema sumnje da ćemo gledati odličan fudbal.

Ekipa Vojvodine trenutno zauzima 8.mesto na tabeli sa 25 bodova na svom kontu. U prethodnom kolu Novosađani su kao gosti ubedljivo poraženi u Nišu u duelu sa ekipom Radničkog, a rezultat je bio 5:0. Ekipa Crvene zvezde je obezbedila 1.mesto na tabeli i na svom kontu ima 54 boda. U prethodnom kolu crveno-beli su na svom stadionu ubedljivo savladali ekipu Spartaka, a rezultat je bio 4:0.

Dva tima su tokom aktuelne sezone već odigrala dva međusobna susreta, a oba su Beograđani rešili u svoju korist. Prvi meč odigran je u Beogradu, a Crvena zvezda je slavila rezultatom 2:0 (1:0). Strelci su za domaći tim tom prilikom bili Mičel Donald i Gelor Kanga.



Drugi meč odigran je tokom ovog proleća u Novom Sadu, a gosti su tom prilikom slavili rezultatom 1:2 (0:1). Strelac jedinog pogotka za novosadski tim bio je Eze Vincent, dok su strelci za Crvenu zvezdu bili Mičel Donal i El Fardou Ben (penal).

Ako posmatramo rezultate prethodnih 55 međusobnih susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 1996-2018) ekipa Crvene zvezde je bila daleko uspešnija sa 37 pobeda, uz 8 remija i 10 poraza. Zanimljivo je da su beogradski crveno-beli poslednjih pet duela rešili u svoju korist.

Domaćini u ovaj meč ulaze sa željom da pruže maksimum protiv novog šampiona i tako se na najbolji mogući način oproste od domaće publike na kraju teške i ne baš uspešne sezone. Pomoćni trener novosadskog tima Goran Šaula istakao je da su gosti favoriti, ali da ni njegov tim nije bez šansi:

’’Pre svega, iskoristio bih priliku da čestitam Crvenoj zvezdi na tituli i jednoj izvanrednoj sezoni u kojoj su u Evropi odigrali fenomenalno i nisu imali sreće da odu dalje. Što se tiče sutrašnje utakmice Crvena zvezda je favorit i tu nema dileme. Imaju kvalitetniju ekipu od nas, ali mi imamo obavezu da pružimo maksimum i ne sumnjam da će tako biti. Probaćemo da ponovimo igru kao protiv Partizana i videćemo za šta će to biti dovoljno. Kao i za prethodne utakmice imamo problema sa sastavom, ali ne žalimo se. Već radimo i pripremamo ekipu za sledeće prvenstvo, tako da će na sutrašnjoj utakmici dvojica igrača iz naše omladinske škole dobiti šansu da budu među 18 fudbalera. To su Mandić i Nešković koji je već debitovao za prvi tim. Trenerima je obaveza da motivišu igrače za svaku utakmicu, tako da ćemo to i uraditi. Znate i sami šta znači ime Crvene zvezde, pa će svi igrači biti dodatno motivisani za taj meč i u to nemojte sumnjati. Nastupiće igrači koji su igrali i na prethodnim utakmicama, jer ovo nije nikakva audicija. Neki koji su manje igrali će možda dobiti šansu u drugom poluvremenu, ali startna postava će sigurno biti naša najkvalitetnija ekipa u ovom momentu.’’

U taboru gostiju svi priželjkuju maksimalan učinak u poslednja dva ovosezonska susreta, a cilj je i da neki igrači dobiju ozbiljniju minutažu. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević koji je istakao da ne sme biti opuštanja:

’’Igramo pretposlednju utakmicu ove sezone, i igraćemo je kao i što smo igrali prethodne utakmice. Možda za nas u ovom trenutku nije od takmičarskog značaja, ali očekujem pravu derbi utakmicu. Vojvodina zaslužuje bolje mesto na tabeli, igraju pred svojim navijačima, pobediili su i Partizan u Novom Sadu i neće nedostajati tog takmičarskog karaktera. Što se tiče sastava, neću moći da računam na Babića koji ima kartone, i još nekoliko igrača je imalo sitne probleme pa ćemo videti sa doktorima. U svakom slučaju, možda ćemo izvesti sastav sa igračima koji su imali manju minutažu. Uvek je lepo igrati na Karađorđu i očekujem da će publika uživati. Ne sme da bude opuštanja i ne dozvoljavam ga. To jesu utakmice gde ne bih želeo da imamo problema sa povredama, ali uvek mora da se nađe motiv i mislim da dok se igra u Zvezdi uvek se ima motiva. Moram da pohvalim i igrače jer iako su već šampioni, pokazuju veliku dozu profesionalizma, odlično treniraju i u ovakvim uslovima uspevaju da nađu motiv i to me izuzetno raduje i nadam se da će do kraja prvenstva biti tako.’’



