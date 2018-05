(UŽIVO, VIDEO) CRNO-BELI POVELI IZ PENALA: Voždovac - Partizan (0:1), Jevtović

Drugo poluvreme

62. minut - Vakulko je izveo prekid i to veoma dobro, ali Ožegović nije uspeo da zahvati loptu

53. minut - GOOOOL 0:1 Jevtović! Golman Voždovca nije imao šanse

52. minut - Penal za Partizan! Oboren je Kosović

46. minut - Utakmica je nastavljena

45. minut - Kraj prvog poluvremena

41. minut - Prvo je Luković pogodio prečku, a zatim je i Stuparević šutirao pored gola

36. minut - Duronjić je promešao odbranu Partizana, odlično šutirao iskosa sa petnaestak metara, Jovičić je odbio loptu, ona je došla do Lukovića koji je probao sa oko 20 metara, ali opet je Jovičić na mestu

33. minut - Šutirao je Ožegović, ali je mu je lopta bežala pa je tukao u padu - pravo u Kneževića

31. minut - Dobra prilika za Voždovac, ali lopta ide u spoljni deo mreže

25. minut - Solidan pokušaj Stuparevića iz daljine, ali lopta je otišla kraj gola

16. minut - Sjajna prilika za Voždovac. Gajić je sjajno skočio posle kornera, ali je lopta otiškla tik pored stative.

6. minut - Inicijativa gostujućih fudbalera, ali bez prilike u uvodnim minutima utakmice.

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

Sastavi

Stadion: Voždovac

Sudija: Petar Piper

VOŽDOVAC: Knežević - Ćirković, Gajić, Mihajlov, Zlatković - Petrović, Duronjić, Luković, Milutinović, Srećković - Stuparević.

PARTIZAN: Jovičić - Urošević, Mitrović, Jevtović, N.G. Miletić - Kosović, Vakulko, S. Jovanović, Đerlek - Ožegović, Đ. Jovanović

Tok meča

Nema sumnje da će domaćini pokušati da iskoriste umor crno-belih i ostvare trijumf protiv sada već bivšeg šampiona.

Ekipa Voždovca trenutno zauzima 6.mesto na tabeli sa 30 bodova na svom kontu. U prethodnom kolu ’’zmajevi’’ su kao gosti poraženi u duelu sa ekipom Čukaričkog, a rezultat je bio 2:1. Ekipa Partizana je obezbedila 2.mesto na tabeli, a na svom kontu ima 40 bodova.

U prethodnom kolu crno-beli su na svom stadionu odigrali nerešeno sa ekipom Napretka, a rezultat je bio 2:2.

Dva tima su već odigrala dva međusobna susreta tokom aktuelne sezone, sa ujednačenim uspehom. Prvi meč odigran je u Humskoj, a gosti su slavili rezultatom 1:3 (1:2). Crno-beli su poveli pogotkom Uroša Đurđevića sa ’’bele tačke’’, a potpuni preokret ’’zmajevi’’ su napravili pogotcima Filipa Stuparevića, Borka Duronjića i Aleksandra Ješića.

Drugi meč odigran je na Dušanovcu, a ekipa Partizana je slavila rezultatom 0:1(0:1) pogotkom Zorana Tošića.

Ako posmatramo rezultate prethodnih 18 međusobnih susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 2005-2017) crno-beli su bili daleko uspešniji sa 15 pobeda, uz dva poraza i samo jedan remi. Zanmljivo je da u tom periodu ekipa Voždovca nijednom nije savladala ekipu Partizana na svom terenu, čak nije stigla ni do boda.

U taboru domaćina vlada umereni optimizam, a svi ističu da sa mnogo motiva ulaze u predstojeći susret. Na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret svoja očekivanja je izneo šef stručnog štaba ’’zmajeva’’ Miloš Veselinović koji je istakao da očekuje tešku utakmicu protiv izuzetno neugodnog i kvalitetnog protivnika:

’’Partizan i Crvena zvezda su nešto za šta posebna motivacija nije potrebna. Jedina žal koja ostaje je što će ova utakmica da se odigra bez publike. Bez obzira na taj segment, bićemo jako motivisani da se protiv najboljih odmerimo na najbolji način. Partizan je imao veoma bitnu utakmicu, revanš polufinala Kupa Srbije, te im ovom prilikom i čestitam na plasmanu u finale. Crno-beli su ekipa koja primi onakav četvrti gol u prvoj utakmici sa Čukaričkim, zatim ekipa koja je promašila penal pri rezultatu 0:0 u revanšu, i nakon svega toga se izdigne i u devedesetom minutu postigne gol i plasira se u finale. To samo pokazuje kakav karakter imaju i o kakvoj se ekipi radi, odnosno iz kakvih situacija su se vratili i šta su uspeli da postignu. To govori o njihovom kvalietetu. Partizan je uvek Partizan. Nama se vraća Miša Mihajlov, a i svi ostali igrači su zdravi i spremni. Mislim da ćemo moći da se suprostavimo Partizanu na najbolji mogući način i da pokušamo da ovu sezonu privedemo na način kako smo igrali. To je na jedan dobar način, odnosno da igramo ono što smo igrali, da pokušamo ostvariti dobar rezultat. Takođe treba da iskoristimo i ovu priliku da afirmišemo mlađe igrače i prikažemo ih sportskoj javnosti, jer će utakmica biti u direktnom prenosu.’’

Jedan od najiskusnijih u timu sa Dušanovca, Miloš Pavlović istakao je takođe da ni ovoga puta motivacija neće izostati u duelu sa crno-belima:

’’To su uvek interesantne utakmice, ali na žalost pred praznim tribinama, i moram reći da mi je jako krivo. Svima bi značilo da prisustvuju takvoj utakmici, kako nama igračima, tako i navijačima, jer nas očekuje veoma interesantan meč, meč u kojem će gledaoci moći da uživaju. Što se tiče same utakmice, Partizan je uvek Partizan, bez obzira na situaciju kod njih. Plasirali su se u finale Kupa Srbije i rasterećeni dolaze na naš stadion. Motivacija nikad ne izostaje u takvim utakmicama i nadam se da ćemo pružiti maksimum i pokušati da iznenadimo Partizan na našem stadionu.’’



Gosti u ovaj meč ulaze rasterećeno, nakon useha u polufinala Kupa Srbije, a nema sumnje da je plasman u finale vratio i samopouzdanje igračima. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crno-belih koji je najavio da će šansu dobiti igrači sa manjom minutažom:

’’Pao je teret i sa leđa i sa srca. Ulazak u finale nam je dao mirnoću da možemo dobro da se spremimo. Ekipa je pokazala da je prava kad god je bilo teško. Ovo finale nam je potrebno da ponovo pokažemo da smo pravi i vrhunski završimo sezonu. Ponovo nas čeka teška utakmica, Voždovac je dobra ekipa koja želi da igra napadački fudbal. Posle teške utakmice u Kupu, treba se vratiti prvenstvenim obavezama i ligu završiti što je bolje moguće, da ostavimo dobar utisak. Daćemo šansu igračima sa manjom minutažom da pokažu da je trener pogrešio i da je njihovo mesto u ekipi. Imaće priliku da igraju tešku i dobru utakmicu, kako bi stekli samopouzdanje, što je bitno. Moraćemo da odmorimo igrače protiv Voždovca, a u drugoj ćemo dati minutažu onima koji će igrati finale protiv Mladosti.’’

Odlukom Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, koja je izrekla kaznu fudbalskom klubu Voždovac zbog dešavanja na meču 33.kola, ovaj meč će biti odigran bez prisustva publike.



