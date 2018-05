FUDBALSKI SUDIJA PRIZNAO: Mafija mi je nudila novac da namestim utakmicu, dobijao sam razne poruke

Jedan sudija, koji je delio pravdu u prvoj ligi Bosne i Hercegovine, ispričao je da je i sam bio meta napada kladioničarske mafije.

- Imao sam loše iskustvo. Zvala me je kladioničarska mafija, nudila novac da se pusti jedna ekipa da pobedi. Ne mogu otkriti o kojoj je utakmici reč, ali sam, naravno, ekspresno odbio ponudu. Kako ja to policiji da dokažem, kakav je dokaz ako im kažem da sam s nekim pričao i da mi je on to ponudio? To je veoma teško dokazivo - otkriva neimenovani sudija.



Bivši sudija Premijer lige otkrio je i da je dobijao brojne poruke na mobilni telefon uoči utakmica koje je trebao suditi.

- Dobijao sam poruke tipa: “Hoće li biti kartona?”, “Hoćeš li svirati penal?” Ja sam im u šali govorio da bih se ja, da znam hoće li biti kartona, obogatio. Naravno, mene kladionica ne zanima. Sudijama tamo nije mesto – otkrio je.

Dnevni avaz

Foto: AP

