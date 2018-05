SITI DOBIO NAJVEĆE POJAČANJE: Gvardiola još tri godine na klupi Građana

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola produžio je danas ugovor sa engleskim klubom do leta 2021. godine.

"Veoma sam srećan i uzbudjen. Zadovoljstvo je raditi ovde. Uživam da svakodnevno radim", preneli su britanski mediji reči Gvardiole.

Gvardiola je ove sezone sa Sitijem osvojio Premijer ligu i Liga kup Engleske.

Siti je u prvenstvu dao 106 golova i ostvario 32 pobede, što su rekordi takmičenja.

Španski trener je do sada svaki ugovor ispunio do kraja, a ako se to desi i sada, Siti će biti klub koji je najduže trenirao.

Kurir sport/Beta

Foto: AP

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Evo ko čeka Zvezdu i Partizan u kvalifikacijama za Ligu šsmpiona i Ligu Evrope? (KURIR SPORT)

Kurir

Autor: Kurir