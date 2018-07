DRUGI SVET: Ronaldo za dan proda isti broj dresova kao večiti za 25 godina

Zvuči neverovatno, ali Juventsu je za samo 24 sata prodao 540.000 dresova sa imenom Ronalda i u danu zaradio 54 miliona evra. Zarada je još veća, s obzirom da se Kristijanova crno-bela sedmica prodaje i dalje, a Kurir je istražio koliko Crvena zvezda i Partizan dnevno prodaju dresove.

Direktorom marketinga crno-belih Peđa Vujović kaže da se takve stvari teško mogu porediti, jer je Ronaldo ipak planetarna zvezda.

- Ne mogu nikakve parlale da se prave između Juventusa i Partizana. Mi godišnje prodamo 12.000 dresova, a Juventus pre Ronalda 100.000. Kristijano je nešto posebno i zbog toga se za tako kratko vreme prodali toliko njegovih dresova. Pritom treba uzeti i to kolika je platežna moć u Italiji, a kolika je kod nas. Prosečna plata u Italiji je 1.500 evra, a kod nas je nekih 400 evra. A postoje i mnogo drugi faktori koji utiču na prodaju dresova - istakao je Vujović iz Partizana i dodao:

- Juventusu je sponzor Adidas, i da budemo jasni, novac od prodaje dresova ne ide sve Juventusu, već i njihvom sponzoru, što sigurno nije mala cifra. Sve su to neke stvari koje nama ne idu u prilog - zaključio je Vujović.



Direktor Crvene zvezde Goran Broćić, takođe, se slaže da je teško porediti prodaju dresova Juventusa i klubova iz Srbije.

- Nikako se to ne može porediti. Ronaldo je globalna zvezda i njegovi dresovi se prodaju po celom svetu, a mi smo ograničeni na lokalno tržište. Takođe, ne mogu se porediti ni plate u Italiji i Srbiji. Prosečna cena našeg dresa je oko 65 evra, a prvobitna cena je bila 80 evra, ali to bi bilo previše za naše naviječe, s obzirom na to koliko zarađuju - poručio je Goćić, uz konstataciju da Zvezda godišnje proda oko 10.000 dresova.

Činjenice Juventus za 24 sata prodao 540.000 dresova Ronalda

Partizan godišnje proda 12.000

Crvena zvezda godišnje proda 10.000

Juventusov dres košta 130 evra

Partizanov dres košta 60 evra

Zvezdin dres košta 65

Prosečna plata u Italiji je 1.500 evra

Prosečna plata u Srbiji je 400 evra

Top 5 / Oni najviše prodaju dresoba

1. Mančester junajted 2.800.000

2. Real 2.290.000

3. Barselona 1.980.000

4. Čelsi 1.650.000

5. Bajern 1.500.000

Milan Nastić

Kurir

Autor: Kurir