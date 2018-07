HVALI SRBE, A ŠIRI USTAŠTVO! Dva lica Dalića: Novi ispad selektora Hrvatske!

Selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić očigledno daje izjave kako dune vetar. Pre nekoliko dana za jedan naš list je izjavio da ljude ne deli na Srbe ili Hrvate, već na dobre i loše, a samo pre dva dana na dočeku u njegovom rodnom Livnom ponovo je bio u društvu prosustaškog pevača Tomsona koji je poznat po mržnji prema srpskom narodu.

On je pred 60.000 ljudi uveseljavao prisutne, a to očigledno nije smetalo selektoru hrvatske reprezentacije, naprotiv, čak se hvalio da je on lično zvao Tomsona da uveliča ovaj događaj.

Iako je Dalić nedavno izjavio da on nema ništa sa pozivanjem konorovreznog pevača na doček u Zagreb, postavlja se pitanje, zašto se pojavio u Livno gde su stanovnici Zapadne Bosne hteli lično da se zahvale selektoru za sve što je uradio na Mundijalu u Rusiji.

- Moj dragi prijatelji, svi vi koji ste došli iz regiona i daleka. Moje drago Livno, moji dragi, ljudi i moja draga porodice. Hvala vam na ovome što trenutno osećam, a to su samo seća i ogroman ponos. Zaista vam neizmerno hvala. Ja sam jedan od vas i vi ste moja snaga. Nikada nisam zaboravio odakle sam krenuo. Ne želim da šaljemo negativne poruke, već samo ljubav - rekao je Dalić.

Postavlja se pitanje da li poruka ljubavi može da se pošalje, kad je na njoj prisutan pevač koji patološki mrzi sve što je srpsko.

Ćiro brani ustašu U zatvor ko zabrani Tomsonu da peva Bivši hrvatski trener Ćiro Blažević toliko je otišao daleko da je rekao da svako treba da ide u zatvor ko vređa Tomsona. - Ja bih odmah poslao u zatvor onoga ko je zabranio Tompsonu da dalje peva. Koja je to drskost određivati Modriću i drugim hrvatskim vitezovima ko će im pevati - poručio je Blažević!

Ovako je pričao Zlatko Dalić "Mi smo ipak sportisti, vrhunski, ne bavimo se politikom i ona nas ne zanima. Ne delim ljude na Srbe i Hrvate, već na dobre i loše"

Milan Nastić

Kurir

Autor: Kurir