BEZ UVIJANJA! Alegri pričao o Ronaldu i priznao šta mu se nimalo ne dopada!

Juventus se trenutno nalazi na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama, a Alegri je zadovoljan radom svojih fudbalera.

"Za sad nam ide dobro u Americi, naročito u defanzivi. Nakon što se završi Amerika, mi ćemo se opet naći 8. avgusta i imaćemo 10 dana da se pripremimo za početak šampionata. Biće teško, timovi će biti dosta agresivniji jer smo vezali toliko pobeda, a i doveli smo igrača kakav je Kristijano Ronaldo", rekao je Alegri.

Trener Juventusa je istakao da mu se ne dopada to što vidi previše uzbuđenja zbog dolaska Portugalca.

"On je odličan igrač i ja sam presrećan što imam priliku da ga treniram. To za nas može biti dodatna prednost, njegovo iskustvo. Vidim previše uzbuđenja zbog njegovog transfera, a to nikako nije dobro. Kristijano je rođeni šampion, ali to je normalno, to mora biti normalno. Šta sam rekao Ronaldu kad smo se videli? Pričali smo o sreći, kao i o odluci koju je napravio, ali tada je bio njegov odmor i nismo želeli da pričamo o fudbalu", bio je jasan trener Juventusa.

Ronaldo će se u ponedeljak priključiti ekipi na pripremama.

