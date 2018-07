ĐUKIĆA NE DOTIČU ZVIŽDUCI GROBARA: Pritisak je ogroman, svi misle da su pametniji!

"Posle loseg starta protiv Radnika idemo ponovo u Surdulicu da se vratimo na pravi kolosek. Pritisak je uvek ogroman, moramo da idemo na pobedu. Na nama je da ga savladamo", rekao je Đukić na konferenciji za medije u SC Teleoptik.

Đukić smatra da je minula utakmica protiv Trakaija u Ligi Evrope bila pozitivna, iako ne zvuči tako.

"Treba se radovati svakoj pobedi nije lako nikog pobediti, za mene je pozitivna stvar i mislim da će nam dati samopouzdanje pred Dinamo", kazao je Đukić.

Kada je reč o utakmici sa Dinamom rekao je da sve zavisi od crno-belih.

"Dolazi u pravo vreme, mislim da će se zatvoriti. Moraćemo da igramo brže i jednostavnije. Imamo dosta dobrih igrača da možemo da rotiramo. Bitno je da uđemo dobro u tu utakamicu. Partizan je favorit, sve zavisi od nas, a to je veoma bitno. Oni su tvrda, kompaktna ekipa, pa i Crvena zvezda se dosta mučila dok ih nije otvorila, a nije bilo lako kao što govori rezultat", dodao je trener crno-belih.

O kadrovskoj situaciji rekao je da su i dalje povređeni Nemanja Nikolić i Zoran Tošić, a Milan Smiljanić još nije licenciran.

Đukić je uveren da će ove sezone Partizan biti jači.

"Mislim da je ove godine Partizan kadrovski jači bitno je da izbegnemo povrede. Da igrate na tri fronta bitno je da imate veliki broj igraca", kazao je Đukić.

On se dotakao i zvižduka sa tribina, rečima da samo radi svoj posao.

"Ja se bavim mojim poslom, na mene to ne utiče. Bavim se svojom ekipom, da bude mirna i staložena. Moramo da se izborimo sa time, sigurno da negativno utiče na igrače, ali ja sam im rekao šta je njihov zadatak i oni su to odradili. Pokušaćemo da napravimo dobar ambijent na naredne dve utakmice. Problem je što ovde svi misle da smo pametniji i bolji od drugih, ali nismo, treba da se spustimo na zemlju. Teško je igrati protiv zatvorene ekipe, svi se muče protiv takvih ekipa ali ovde svi misle da je to lako", rekao je Đukić.

Prokomentarisao je igru Svetozara Markovića i Sejdube Sume.

"Kod Markovića su normalne oscilacije, mlad je igrač, kada imate ambijent koji nije adekvatan sigurno da dolazi do nervoze. On će morati da se nosi sa tim, ja mogu da ga rasteretim, ali on i svi drugi moraju sami da se izbore sa tim. Svi imaju puno poverenje od nas. Suma je sklon potezu više, mora da shvati da treba da igra brže", kazao je šef struke crno-belih.

Fudbaleri Partizan sutra od 19 sati igraju u Surdulici protiv Dinama iz Vranja u 2. kolu Superlige Srbije.

Kurir sport/Tanjug

Kurir

Autor: Kurir