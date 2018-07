Хит! Вујадин држи лубеницу, а Урош лопту! Давне 1996., у селу Дубоко, код Ужица, дечаци : Дејан Петровић (данас најбољи трубач Србије), Вујадин Савић (капитен Црвене звезде), и Вујадинов брат Урош Савић...

