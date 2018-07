KONAČNO PROGOVORIO: Nejmar objasio zašto se onoliko valjao po travi na Mundijalu u Rusiji

"Možda mislite da preterujem, a to je nekad i tačno, ali istina je da stvarno trpim bolove na terenu. Kada sam bezobrazan, to nije zbog toga što sam razmaženo derište, već zbog toga što nisam naučio da budem frustriran", rekao je Nejmar u Rio de Žaneiru.

Nejmar je ismejan u javnosti zbog čestih simuliranja i padova, pre svega na Svetskom prvenstvu u Rusiji ovog leta.

"To sam ja, postoji dete u meni. To dete nekada uveseljava svet, a nekada ga iritira. Trudim se da to dete živi u meni, ali ne na terenu", kazao je Nejmar, koji je sa Brazilom eliminisan u četvrtfinalu svetskog šampionata.

Fudbaler Pari Sen Žermena je naveo da su ga pojedini startovi na takmičenju boleli više nego kada dobija injekciju u zglob koji je operisao.

"Treba mi vremena da prihvatim kritike, ali i da se pogledam u ogledalo i postanem novi čovek. Ovde sam, ustao sam. Možete da me gadjate kamenjem ili da mi pomognete da ustanem jer kada ustanem, Brazil ustaje sa mnom", rekao je Nejmar.

(Beta, Foto: Reuters)

Kurir

Autor: Kurir