POTPUNI CAR: Nikšićanin se oženio u dresu Nemanje Matića, a onda je fudbaler uradio nešto neočekivano (VIDEO)

Ništa ne bi bilo neobično da se mladoženja pred matičarem nije pojavio u dresu srpskog fudbalera i asa Mančester Junajteda Nemanje Matića. Ta fotografija stigla je do Matića On je videvši je poslao poruku mladencima.

"Hoću da vam čestitam i da poželim srećan brak. Nadam se da ste uživali na venčanju, video sam slike. Nikola, odelo ti je bilo fantastično. Želiim vam puno sreće i uživajte zajedno", poručio je as Mančester junajteda i naše nacionalne selekcije.

Nikola je svoj postupak objasnio sledećim, rečima:



“Od druga iz Norveške sam kao svadbeni poklon dobio dres svog omiljenog kluba Mančester junajteda sa Matićevim imenom.Taj poklon me je oduševio i ja sam iskoristio priliku da se i fotografišem u njemu. Za to je saznala i devojka koja poznaje Nemanju, a koja je drugarica moje sestre i ona mu je to prenela. Nedugo nakon toga stigla je i čestitka od fudbalera Mančestera i reprezentacije Srbije, što nas je veoma obradovalo i mi mu se i ovom prilikom zahvaljujemo na tome”, kazao je Nikola.



Kurir sport / onogost.me

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir