SPEKTAKL NA MARAKANI: Delije, požurite, ulaznice za Spartak već od četvrtka

Karte za ovu utakmicu biće puštene u prodaju u četvrtak, 2. avgusta.

Blagajne stadiona „Rajko Mitić“ u četvrtak će raditi od 12,00 do 18,00 časova.

U petak, blagajne će biti otvorene od 10,00 do 18,00, a u subotu od 10,00 do 16,00 časova. U nedelju blagajne neće raditi, a u ponedeljak će radno vreme biti od 10,00 do 18,00 časova. U utorak, blagajne će biti otvorene od 10,00 pa sve do početka utakmice.

Cene karata su sledeće:

Sever: 700 rsd;

Istok: 1.200 rsd;

Zapad: 1.500 rsd;

Utakmica Crvena zvezda – Spartak igraće se u utorak, 7. avgusta od 20,30.

