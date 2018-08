ZVEZDO, DOĐI U ZAGREB! Ćiro Blažević o mogućem susretu crveno-belih i Dinama: Verujem da će proći bez incidenata! Prošlo je to ludo vreme, ti ludaci su go ku***!

Ćiro veruje da u tom dvomeču, bez obzira na tenzije izazvane posle Mundijala, ne bi bilo incidenata.

Da li očekujete duel između dva velika kluba s prostora bivše Jugoslavije?

- To bi bila prava poslastica za sve. Voleo bih da se sastanu, jer sam siguran da bi publika uživala u tim mečevima, i verujem da će proći bez incidenata. Prošlo je to ludo vreme, tih ludaka ima svuda, ali su oni go ku*ac i raduje me što su u velikoj manjini. Ljudi više ne žele da se bave takvim stvarima - rekao je Blažević za Kurir.

Ko je, po vama, favorit u tom duelu?

- Dinamo i dalje nije složio kockice, polako se konsoliduju. Po meni, Zvezda je favorit, ali u takvim mečevima nikad se ne zna. Svi smo željni takvih okršaja i da se prisetimo kako je bilo nekada. Svima je dosta kretena koji ništa drugo ne znaju nego da stvaraju lošu energiju. Vreme je da se ponovo volimo, jer živimo na istim prostorima, govorimo istim jezikom, imamo dosta sličnosti, a neki šupci žele da sve to pokvare.

Da li se plašite da ipak ne bude nekih incidenata?

- Ma kakvi. Organizatori treba da urade svoj deo posla. Ljudi, dosta nam je bilo gluposti i ludih glava. Želimo svi da budemo normalni, druga su vremena i bilo bi odlično kad bi Zvezda došla u Zagreb, a Dinamo u Beograd - zaključio je Ćiro.



Bez komentara Ma pustite Tompsona... Kako komentarišete pojavljivanje Tompsona na proslavi reprezentacije Hrvatske u Zagrebu?

- To su obične gluposti. Treba da budemo civilizovani, da se manemo prošlosti. Pustite ljude da normalno žive i da se ponovo ujedinjuju, a ne razilaze. Taj slučaj neću da komentarišem. Svuda ima i dobrih, ali i loših ljudi - poručio je Blažević.

Tri uslova

Evo kako Zvezda može na Dinamo Crvena zvezda će u ponedeljak saznati ime potencijalnog rivala u plej-ofu za Ligu šampiona. Ako Zvezda preskoči Spartak iz Trnave, jedan od rivala joj može biti pobednik utakmice Dinamo Zagreb - Astana. Pored ova dva kluba, mogući protivnici Zvezde su još AEK, Seltik, Salcbrug, PSV i Škendija.

Milan Nastić

