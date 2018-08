NOVO POJAČANJE: Partizan predstavio Zakarića! (KURIR TV)

Novi fudbaler Partizana Goran Zakarić rekao je da je danas najsrećniji čovek na svetu zbog prelaska u taj klub.

"Najsrećniji sam čovek na svetu. Imao sam težak period u poslednjih mesec i po dana. Pregrmeli smo sve i došao sam u klub. Bilo je i drugih ponuda na stolu, ali čim su me obavestili da Partizan ima želju da budem deo svega ovoga, rekao sam sebi da želim da budem tu i ostale ponude sam stavljao sa strane. Bilo je teško, ali na zadovoljstvo svih smo završili ovo", rekao je Zakarić na promociji na stadionu u Humskoj.

Zakarić je potpisao ugovor na tri godine, a došao je iz sarajevskog Željezničara. Nosiće dres sa brojem 77.

"Svi znamo ko je Partizan, najveći klub na ovim prostorima i jedva čekam da se pridružim ekipi i dočekam prvu utakmicu. Nadam se da ću dati svoj maksimum i pomoći, kako sebi, tako klubu", kazao je Zakarić.

Sportski direktor kluba Ivica Iliev rekao je da su "kolege i prijatelji" iz igračevog bivšeg kluba uverene da je za sve strane najbolje da Zakarić predje u Partizan.

"Raduje me to što smo istrajali do kraja u nameri da ga dovedemo, a to je bilo uzajamno. Bio je spreman da rizikuje šest meseci svoje karijere, sve je učinio da postane igrač Partizana", rekao je Iliev.

Zakarić je ponikao u Širokom Brijegu, a potom je prešao u Dinamo Zagreb, koji ga je dva puta slao na pozajmice u bivši klub, kao i Lokomotivu i Zrinjski.

