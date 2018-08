DELIJE, TRK NA MARAKANU: Počela prodaja karta za Spartak

Utakmica između ekipa koje se bore i na evropskim frontovima, a koja je na programu samo dva dana pre revanš utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona koja Crvenu zvezdu čeka u utorak, zatvoriće četvrto kolo.

Karte za ovaj meč su puštene u prodaju danas 11. avgusta i prodavaće se do 16 časova, dok će sutra blagajne raditi od 10 pa sve do sve do početka utakmice.

Cene su sledeće: Sever: 300 rsd;

Istok: 400 rsd;

Zapad: 500 rsd;

Utakmica između Crvene zvezde i Spartaka igra se u nedelju, 12. avgusta od 19.00 časova.

