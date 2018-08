BEŠIKTAŠ STIŽE U BEOGRAD Kosović: Pokazali smo da možemo da igramo protiv svakoga

"Presrećan ; sam što smo prošli u narednu fazu i ostvarili naš cilj. Ostaje žal za primljenim golom jer mislim da smo zaslužili da završimo meč s 3:0. Pokazali smo da možemo da igramo sa svakom ekipom. Nordsjiland je vrlo kvalitetan i ozbiljan tim", rekao je Kosović novinarima posle utakmice.

Fudbaleri Partizana pobedili su sinoć dansku ekipu Nordsjiland s 3:2 i ukupnim rezultatom 5:3 plasirali u baraž Lige Evropa. Kosović je dodao da je utakmica bila teška, ali da su crno-beli zasluženo pobedili.

"Bilo je teško jer oni imaju svoj sistem igre od kojeg ne odstupaju tokom cele utakmice. Mislim da smo sasvim zasluženo prošli dalje i jedva čekamo utakmicu sa Bešiktašom", kazao je Kosović.

Partizan će u baražu za Ligu Evropa igrati protiv turskog Bešiktaša, koji je eliminisao Lask, a Kosović je ocenio da crno-beli ne smeju da dozvole bilo kakvo opuštanje pre kraja, kao što je to bio slučaj na jučerašnjem meču.

"Bili smo dobri prvih 60 minuta, ali je posle toga usledio pad u našoj igri. Poveli smo s dva gola razlike i to je dovelo do opuštanja u igri, ali to ne smemo da dozvolimo u narednoj utakmici sa Bešiktašom, protiv kojeg će verovatno biti još teže", zaključio je Kosović.

Prva utakmica protiv Bešiktaša igraće se narednog četvrtka u Beogradu.

