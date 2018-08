PROBLEMI U NAJAVI ZA SRPSKU POLICIJU: Oprez, dolazi Čarši u Beograd! (VIDEO)

Još je u svežem sećanju duel dva tima u Humskoj od pre četiri godine, kada su pristalice turskog tima zapalile autobus na putu ka stadionu, a zatim su paljenjem pirotehnike napokušali da izazovu i požar na tribinama.

Intervencijom policije i vatrogasaca tada je sprečen teži incident, a četvorica najratobornijih pripadnika grupe "Čarši" završila su u pritvoru. Ko su "Čarši"?

Osnovani su 1982. godine, a ime su dobili po delu Istanbula poznatom po malim zanatskim radnjama i restoranima. Nisu opterećeni religijom, nemali broj pripadnika ističe privrženost anarhističkom pokretu, ali posebnost ovoj grupi daje njihov dugogodišnji vođa Alen Markarijan, autohtoni Jermen, vlasnik restorana, novinar i hroničar svih važnih događaja na tribini u poslednje dve i po decenije.



Kod Turaka, kao i kod Srba, vođe navijača su često važnije od samih fudbalera, tako da i ovaj istanbulski Jermen uživa ogromnu popularnost u javnosti uprkos krvavoj prošlosti dva naroda.

Pod okriljem "Čaršija" funkcionišu i huliganske podgrupe, sklone tučama u kojima poput ostalih Turaka često koriste noževe. Ipak, zvanični "Čarši" osudio je svojevremeno zverstvo navijača Galatasaraja u kojem je stradao pristalica Crvene zvezde Marko Ivković, mada su pre tri godine njihovi huligani izboli navijača moskovske Lokomotive.



"Slobodni strelci" najveći problem

Prema propozicijama UEFA gosti mogu da računaju samo na pet odsto ulaznica od kapaciteta stadiona u Humskoj (nešto više od 1.500 karata), ali to pravilo neće zaustaviti one snalažljive, spremne da na "crno" dođu do vrednog papira. Upravo, od samoorganizovanih grupa i "slobodnih strelaca" naša policija može očekivati probleme na stadionu, naročito što obezbeđenje utakmice usložnjava dolazak na stadion i tri grobarske frakcije.