ĆELAVI JE NOVI MILJENIK GROBARA: Neće Turcima biti lako u Humskoj! (VIDEO)

Ni nepun minut delio je Partizan od utakmice sa LASK, ali je Španac Negredo na oproštaju od dresa Bešiktaša zatresao mrežu austrijskog kluba i odveo svoj, sada već bivši klub u plej-of duele sa crno-belima.

Sve bolji defanzivac Partizana Nemanja R. Miletić deli mišljenje većine da bi sa timom iz Linca bilo lakše izboriti vizu za jesen u Evropi, ali ni protiv Turaka njegov tim nije bez šansi.

Pitanje koje se danima postavlja u Humskoj je kako igrati protiv Bešiktaša. Imaju li Turci mane.

- Nije to nemoguća misija za nas. Ni Bešiktašu nije lako što igra protiv nas. Uz pun stadion možemo zajedno da napravimo nešto bez obzira na njihova imena u ekipi: Kvarežmu, Lensa, Babela i druge o kojima je suvišno nešto pričati.

Drago mi je da ću biti u prilici da igram protiv njih. Njihov meč sa LASK nam je pokazao da nismo bez svojih šansi - kaže Miletić.

Navijači Partizana umeli su da nagrade požrtvovanost snažnog defanzivca u utakmici protiv danskog Nordsjelanda.

- Iznenadio sam se kada sam čuo "Ćelavi, Ćelavi". Naravno, nije me uvredilo, tako me zovu gde god sam igrao. Prijalo mi je kada sam čuo to od navijača, od kojih očekujem još jaču i veću podršku za meč sa Bešiktašom. Mislim da je zaslužujemo.

Konkurencija na desnom beku u reprezentaciji Srbije nije velika, a Miletić ima ambicije da zaigra za državni tim.

- Naravno da sanjam! Meni se jedan san ostvario kada sam zaigrao za Partizan, sad očekujem i drugi san da postane java - poručio je Nemanja R. Miletić.

Partizan je Nemanju R. Miletića doveo prošle sezone iz belgijskog Vesterloa za 350.000 evra, što se pokazalo kao odlična investicija. Momak iz Kosovske Mitrovice uvek je bio konstantan kod bivšeg trenera Miroslava Đukića, dok je kod novog šefa struke Zorana Mirkovića bukvalno prodisao i trenutno je jedan od najboljih fudbalera Partizana u evropskim utakmicama.



Vukanović blizu Partizana

Iskusni napadač Napretka, 26-godišnji Aleksa Vukanović nalazi se nadomak prelaska u Partizan. Crno-beli žele da pojačaju konkurenciju u špicu, jer nakon odlaska Tavambe i Đorđa Jovanovića, stručni štab crno-belih raspolaže samo sa Rikardom i Ognjenom Ožegovićem. Momak iz Bačke Palanke punu afirmaciju doživeo je pre dve godine u Kruševcu kod trenera Dragana Ivanovića, a sjajno se snašao i pod komandom iskusnog Milorada Kosanovića.

