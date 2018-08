TIM BOGATE TRADICIJE I SA PUNO AMBICJIE: Evo ko je Salcburg, Zvezdina poslednja prepreka pred Ligu šampiona (FOTO)

Do 2005-te godine tim Salzburga osvojio je ,,samo“ tri titule prvaka Austrije, а veliki uspon kluba upravo počinje 2005. kada je tim preuzela kompanija Red Bul, promena imena kluba i logoa, nisu naišle na odobravanje celokupne navijačke javnosti, pa od tada postoje dve odovojene frakcije navijače. Klub od tada počinje da beleži odlične rezultate, osvojili su 9 titula prvaka Austrije i 5 puta zauzeli 2.mesto. Uz to imaju i 5 Kupova Austrije.

Tim funkcioniše tako što je stvorio mrežu klubova koji im služe za razvijanje talentovanih mladih igrača iz celog sveta, u Centralnoj Evropi ta mreža funkcioniše na sledeći način, Lifering je klub Red Bula u Austrijskoj Drugoj ligi, potom Salzburg u Austriji 1 i na kraju Lajpcig u Nemačkoj Bundes ligi. U Africi, komapnija Red Bul, ima klub Red Bul Gana, dok za Severnu i Južnu Ameriku imaju dva svoja kluba Njujork Red Bul i Red Bul Brazil.

PRETHONDA UČEŠĆA U EVROPI: Najveći uspesi u evrokupovima ekipe Salzburg su drugo mesto u Kupu UEFA, u sezoni 1993/1994 gde ih je pobedio Inter iz Milana. Dok su prošle godine, stigli do polufinala Lige Evrope gde je bolji posle produžetaka u drugom meču bio francuski Olimpik Marsej. Pred toga ostvarili su 3 pobede u grupi uz 3 remija, u 1/16 finala su izbacili Real Sosijedad (2:1 pobeda na domaćem, 2:2 remi na gostovanju), u 1/8 finala pala je Borusija Dortmund (0:0 na domaćem terenu i pobeda 1:2 na gostovanju). U 1/4 finalu bili su bolji od Lacija (4:1 pobeda kući i 4:2 poraz na gostovanju). Ove godine u 3.rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, savladali su makedonsku Škendiju (3:0 na domaćem terenu i 1:0 na gostovanju)

STADION: Red Bul Arena u Salzburgu, stadion je koji je otvoren 2003.godine i ima kapacitet od 31.895 mesta, podloga je prirodna trava iako je do 2010-te na ovom stadionu postojala veštačka podloga.

TRENER tima: Marko Rose, nemački fudbalski stručnjak predvodio tim Salzburga od 2017-te godine, a od tada je ostvario skor 38 pobeda, 16 remija i samo 4 poraza. On je pre Salzburga, radio u namčkoj Lokomotivi Lajpcig u sezoni 2012-13, da bi potom preuzeo tim Salzbura do 16 godina, pa potom i tim do 18 godina, sa kojim je osvojio Ligu šampiona mladih timova 2017-te godine pobedivši u aprilu tim Benfike 2:1. On je u svojoj prvoj sezoni u seniorskom klubu osvojio Prvenstvo Austrije, stigao do polufinala Lige Evrope i finala Austrijskog Kupa.

PROMENE U TIMU leto 2018: Odlični rezultati prošle sezone nisu ostali nezapaženi pa je nekoliko igrača napustilo tim. Najveći transfer (19 miliona evra), ostvario je hrvatski štoper Duje Čaleta Car (49/2/4 u svim takmičenjima prošle sezone), drugi strelac tima u Ligi Evrope, centralni vezni Valon Beriša (42/12/8) otišao je u redove Lacija za 7,5 miliona evra. Lazaro, krilni napadač koji je već bio u Herti na pozajmici, otkupljen je od strane ovog kluba, a isto je bilo i sa napadačem Oberlanom koji je završio u Bazelu. Ostali odlasci nisu previše bitni jer se radi o igračima koji nisu imali važnu minutažu u timu.

Što se tiče pojačanja, klub je opet angažovao puno talentovanih i mladih igrača, 3 miliona evra plaćen je napadač omladinaca Unterhašinga, 16-godišnji Adejemi. Štoper Ongueme, stigao je iz redova Štugarta za 2 miliona evra. Filip Khon, golman, stigao je iz Lajpciga. Mladi 19-godišnji Jasper Van der Velf, štoper, stigao je iz Sent Galena. Iz tuzlanske Slobode je došao desni bek Darko Todorović, a svakako da je najveće pojačanje dolazak ofanzivnog veziste Verder Bremena i austrijskog reprezentativca Zlatka Junuzovića. Kao i svake godine najbolji igrači Liferinga, prebačeni su u Salzburg, to su ove godine japanac Okugava, zambijac Mvepu i Luka Meisl, domaći igrač.

Salzburg najčešće igra u formaciji 4-4-2, sa postavkom igrača uz rombu, gde je jedan od centralna dva vezna igrača nešto istureniji, a drugi malo povučeniji na mesto klasičnog defanzivnog veznog igrača.

GOLMANI: Prvi golman tima prošle sezone bio je 35-godišnji nemac Aleksander Valke, koji je još uvek u klubu ali ima povredu kuka, pa još uvek nije branio nijedan meč. Njegova zamena je Cican Stanković, 25-godišnji golman rođen u Bijeljini, ali sa državljanstvom Austrije za čiju selekciju do 21 godine je branio 3 puta.

ODBRANA: Što se tiče bočnih defanzivaca, ta mesta su u Salzburgu od prošle godine ,,cementirana“ za Stefana Lainera na desnom boku, igrača koji dosta učestvuje u ofanzivi svog tima i koji je prototip modernog beka, prošle godine je u Ligi Evrope sa 7 asistencija na 15 mečeva bio najbolji asistent tima, dok je u domaćem šampionatu imao učinak 33/1/4. Sa druge strane je kapiten tima Andreas Ulmer, najbolji asistent tima u domaćem prvenstvu (33/3/9), dok je zapaženu rolu imao i u ligi Evrope. Što se tiče štopera, posle odlaska Čalete Cara, na mestu štopera su se ustalili njegov zemljak Marin Pongračić, ponikao u Minhenu 1860, igrač koji je i prošle godine odigrao 23 meča, a tu je i brazilac Andre Ramaljo, momak koji ima 26 godina i koji je posle odličnih partija u Salzburgu jedno vreme bio u Bajer Leverkuzenu i Majncu, da bi se prošle godine ponovo vratio u Red Bul Salzburg. Francuz, Džerom Onguene, inače reprezentativac Francuske u svim uzrastima do 20 godina, upotpunjuje štopersku liniju.

SREDINA TERENA: Kao i prošle godine, četvorica igrača ostala su nepromenjena, dok je umesto Beriše stigao iskuni Zlatko Junuzović, tako da je tim u ovom delu možda i jači nego prošle godine. Poziciju defanzivnog veznog igrača ,,drži“ igrač iz Malija, Diadie Samasekou, dovoljno je reći član idelanog tima Lige Evrope za sezonu 2017/18 da bi stekli pojam o kakvom se igraču radi. Ofanzivniju ulogu imaju još jedan malijac, Amadu Haidara (47/6/5) kao i momak rođen u Nemačkoj, ali poreklom iz DR Konga, Reinhold Jabo, član svih mlađih Nemačkih selekcija i izdanak Kelnove fudbalske akademije, on je prošle godine mnogo više igrao u domaćem šampionatu (24/2/8) dok je u Ligi Evrope zabeležio 9 nastupa. U veznom redu je i Ksaver Šlager (40/1/4), igrač koji ima samo 20 godina i već tri nastupa za nacionalni tim Austrije. Najveće pojačanje tima Zlatko Junuzović, rođen je u Loznici, ali je čitavu karijeru proveo u Austriji i Nemačkoj, za Verder iz Bremena igrao je 6 godina (2012-18) i za to vreme zabeležio 198 nastupa, 22 gola i 54 asistencije, za nacionalni tim Austrije ima 55 nastupa i 7 golova.

NAPAD: Najbolji napadač tima je reprezentativac Izrealea, Munas Dabur, strelac 7 golova uz 3 asistencije na 16 mečeva Lige Evrope prošle godine, u domaćem šampionatu imao je učinak od 32 meča, 22 gola i 4 asistencije. Jedini problem ovog igrača koji Zvezda može da iskoristi jeste ,,kratak fitilj“ jer često ulazi u rasprave sa protivničkim igračima i sudijom. Tu je i norvežanin Fredrik Gulbrandsen, prošle godine drugi strelac tima u domaćem šampionatu sa 11 golova i 5 asistencija na 31 meču (2 gola na 15 mečeva u LE). A tu je i Azijski dovojac, Takumi Minamino iz Japana (37/9/4) i reprezentativac Južne Koreje koji neće igrati protiv C.Zvezde zbog obaveza na Aziskom kupu, Hvang He Čan (30/8/2). Najbolji mladi igrač Afrike za 2017-tu godinu, zambijac Patson Daka, takođe je u timu!

Svakako da Salzburg kao klub godinama stvarao sistem koji je od njih stvorio ,,giganta“ bar kada je reč o Centralnoj Evropi, ekstratalentovani igrači, rezultati i puno transfera igrača u jače lige govore u prilog tome, tako da sa te strane Crvena Zvezda može da ,,brine“ pred mečeva sa ovim timom, naročito ako se zna da u prvom meču neće imati podršku sjajnih navijača koji su često znali da budu vetar u leđa timu.

