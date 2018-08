Bravo je pokidao ahilovu tetivu početkom nedelje i pauziraće nekoliko meseci. Sada je 20-godišnji Danijel Grimšo ostao jedina zamena Edersonu, zbog čega je Siti morao da vrati Murića.

Aktuelni šampion je ovog leta prodao Sautemptonu golmane Džoa Harta i Angusa Gana Aro Murić (19) je pre tri nedelje potpisao za holandsku Bredu i trebalo je da bude njen prvi golman.

On do sada nije odigrao nijednu utakmicu sa prvi tim Sitija, ali je igrao za ekipu do 23 godine.

kurir.rs / Beta

Kurir

Autor: Kurir