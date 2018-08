Prilika da im vratimo! Te 2014. godine igrali su grupnu fazu Lige Evrope sa željom da svom timu, klubu i navijačima obezbede čuveno Proleće. Pored sve želje i zalaganja nisu uspeli. U jakoj grupi na evropskom putu isprečili su im se Bešiktaš, Totenhem i dr… Danas, četri godine kasnije, neki od njih koji su bili među startnih jedanaest te 2014. godine pružaju punu podršku ovom timu crno-belih uz snažnu poruku – Ovo je prilika da im vratimo. Snažno i šampionski kako Parni valjak zna da melje večeras smo svi uz naše crno-bele momke! @ciraa_3

