ČUKARIČKI DOČEKUJE ŠAMPIONA Puškarić: Veličina Zvezde uvek dodatna motivacija

Ekipa sa Banovog brda u 6. kolu Superlige gostuje Zvezdi u suobotu od 20.30 sati.

"Svaka utakmica je bitka za sebe, ali činjenica je da klub kao što je Crvena zvezda, imenom, tradicijom i ostalim kvalitetima tera na dodatnu motivaciju. Svakom igraču je lepše da igra pred 30.000 nego pred 2.000 ljudi. Nije potrebna neka posebna priprema, to je psihologija sporta, iz tog ugla nam prija gostovanje Zvezdi. Treba biti psihološki spreman, a mislim da mi to jesmo, rezultati nam daju za pravo da se nadamo povoljnom ishodu, a to bilo sve osim poraza", rekao je Puškarić.

Kako je naveo, ništa neće promeniti ni činjenica da će Vladan Milojević izvesno ponovo maksimalno "rotirati" tim.

" Crvena zvezda ima dva pođednako kvalitetna tima. Uz to, možda i najkvalitetniju ekipu u poslednjih 10 godina. Igraju takmičarski fudbal, rezultati u Evropi govore sami za sebe. Uopšte, činjenica je da su Zvezda i Partizan dva najbolja tima u ligi, ali igranje u Evropi i njima donosi dodatnu motivaciju. Možda umor može da ih malo sputa, te neku utakmicu kiksnu, većina ekipa i ide na taj faktor", poručio je Puškarić.

kurir.rs / Tanjug

Kurir

Autor: Kurir