DRAGOSLAV STEPANOVIĆ PROZVAO MLADENA KRSTAJIĆA: Srbija ne treba da bude privatna reprezentacija!

Iza sebe ima svega tri zvanična meča u trenerskoj karijeri, a već je ušao u sukob s pola reprezentacije. Selektor Mladen Krstajić ukaljao je ugled nacionalnog tima izostavljanjem najboljih fudbalera pred novi ciklus takmičenja, a posebne kritike sve glasnije dobija zbog sukoba s Lukom Milivojevićem, kapitenom Kristal palasa.

Čak ni Krstajićev prijatelj iz bundesligaških dana, legendarni trener Dragoslav Stepanović ne razume poteze selektora Srbije.

krstajić šokirao spiskom za ligu nacija foto: EPA/MARTIN DIVISEK



- On mora da se pojavi među novinarima i objasni zašto je nekog pozvao ili nije. Van pameti je da javnost sazna spisak na sajtu, bez konferencije, a vidim da je to postala praksa u Srbiji. Daću vam jedan primer, ovde u Nemačkoj to je obavezno, u suprotnom slede sankcije. Selektor mora da bude spreman da odgovara i na ona pitanja koja se njemu ne dopadaju, jer navijači žele da znaju šta se dešava u reprezentaciji. To nije dobro ni za jednu selekciju - istakao je za Kurir Dragoslav Stepanović.



Popularni Stepi ne može da veruje da među pozvanima nema Luke Milivojevića, kapitena Kristal palasa.

milivojević izostavljen sa spiska foto: Starsport©

- Nije ovo ničija privatna reprezentacija, pa da se ne pozivaju najbolji igrači koje zemlja ima. Suludo je pričati o podmlađivanju, a Luka Milivojević ima 27 godina. Stvarno sam iznenađen što ga nema na spisku. Da se razumemo, tog igrača ne poznajem lično, ne pričam ovo iz interesa, već znam da se radi o odličnom fudbaleru. U Engleskoj se ne događa često da stranac bude kapiten, takva čast mora baš da se zasluži. Luka je to zaslužio. Vidim da je načitan dečko, pametan i da zna šta hoće - u dahu će Stepanović, koji je na kraju dodao i ovo:



- Isto tako mislim da je Bane trebalo da bude na tom spisku. Pa nije njegovo vreme još prošlo, može on još dosta da pomogne svakom klubu i reprezentaciji. Njegovo iskustvo je neprocenjivo - zaključio je Stepanović.





Potrebno je iskustvo

Selektor se postaje sede kose Dragoslav Stepanović ističe da se selektor postaje posle duge trenerske karijere, što nije slučaj s Mladenom Krstajićem.

- Što se kaže, seda glava treba da bude na čelu reprezentacije. Smatram da selektor postaješ tek kad godine i godine provedeš po raznim klubovima kao trener, gde stičeš ogromno iskustvo, a onda tek možeš da dođeš na ovako važnu funkciju. Mislim da Krstajić tako iskustvo nema, jer ovo mu je prvi veliki posao u trenerskoj karijeri. Selektor Srbije je važniji i od Zvezde i Partizana - objasnio je Stepanović.

