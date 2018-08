LEGENDARNI ČEŠKI FUDBALER NUDIO BIVŠU ŽENU NA PORNO SAJTU: Nije mogao da preboli što ga je ostavila, pa je odlučio da se osveti! U TOME MU JE POMOGLA NOVA DEVOJKA (FOTO)

Moji...zítra kolem 10 hodiny budu mít vlasy zpátky na Vlaďku...❤️ Cítím se už opět silná a sama sebou, cítím, že už se nemusím bát postavit se čelem ke všemu co se kolem mne a v mém životě děje...Vždycky jsem se snažila bojovat, jen teď to bylo a pořád ještě je o trochu víc těžší. Každý z Vás má svoji cestu, jak zvládnout to, co "bolí"...já se musela schovat...schovat před světem, abych měla ne 100%, ale 200% síly...pro sebe, pro děti a pro mého muže. Byly to změny velké, ale nelituju ani jedné z nich, která se kdy se mnou odehrála. Ať už to bylo uvnitř mého já, kam jsem nikoho nepustila, tak i změna vizuální, kterou jste mohli společně se mnou sledovat i Vy...Vlasy mi umožnily být na chvilku neviditelná a právě díky této chvilce umím být znovu ta vyrovnanější...ta silnější...Děkuji Vám všem, kteří jste se mnou a jste tu pro mě...ať se kolem mě děje cokoliv... tak snad to zítra dám bez pláče ❤️Vaše Vlaďka ❤️ #kogahaircare #michalbacak #pravevlasycz #loreal #kerastase #velkepodekovani #zaspolupraci #zamoznost #vyzkousetsi #bytzenou #sculikem #jdesezpetnaznacky #dekuji #❤️

