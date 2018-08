MORE CRVENIH KARTONA U PREMIJER LIGI: Arsenal slavio posle preokreta, Lester iznenadio Sautempton na gostovanju (KURIR TV)

Utakmica na stadionu Emirati donela je mnogo šansi na obe strane, pre svega usled loših odbrana na obe strane.

Vest Hem bio je bolji u prvom delu meča, što je rezultovalo vodećim golom Marka Arnautovića u 25. minutu posle duplog pasa s Felipeom Andersonom.

Arsenal je posle primljenog gola zaigrao angažovanije, a izjednačujuči pogodak postigao je Naćo Monreal u 30. minutu posle proigravanja Aleksa Ivobija sa desne strane.

Oba tima imala su nekoliko dobrih prilika u nastavku, ali sve do 70. minuta nije bilo gola. Lakazet je posle jednog proigravanja iz okreta centrirao i pritom pogodio Isu Diopa koji je zatresao svoju mrežu.

Imao je Arsenal do kraja susreta još par dobrih situacija da dodje i do ubedljivije pobede. To je pošlo za rukom u 93. minutu Deniju Velbeku na dodavanje Ektora Beljerina, tako da su "tobdžije" došle do prvih bodova i sada su 12, dok je Vest Hem poslednji, 20, bez bodova.

Lester je u gostima takodje posle preokreta došao do pobede nad Sautemptonom od 2:1.

Domaćin je poveo pogotkom Rajana Bertranda u 53. minutu, da bi samo tri minuta kasnije Demaraj Grej doneo izjednačenje Lesteru.

Sautempton je od 77. minuta ostao s igračem manje, pošto je Pjer-Emil Hojberg dobio drugi žuti karton.

Lester je do kraja susreta uspeo da iskoristi igrača više na terenu, pošto je Hari Megvajer u 92. minutu postigao odlučujući pogodak.

Everton je na gostovanju protiv Bornmuta imao dva gola prednosti, ali je na kraju osvojio samo bod.

Golove za Everton postigli su Teo Volkot u 56. i Majkl Kin u 66. minutu, dok su pogotke za Bornmut postigli Džošua King u 75. i Nejtan Ake u 79.

Hadersfild i Kardif igrali su nerešeno bez golova, dok su ranije danas Vulverhempton i Mančester siti igrali 1:1.

