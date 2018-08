PIŠ.LO MI SE, ZATO SAM IZAŠAO RANIJE: Trener Napretka objasnio zašto je ranije napustio teren

- Morao sam da idem u toalet, a i da vidim taktiku za drugo poluvreme. Pa, i Murinjo ode dva minuta ranije. Rekao sam četvrtom sudiji da idem u toalet, a posle kada sam krenuo na teren početkom drugog poluvremena rekli su mi da ne smem. Kao, nisam se javio glavnom sudiji. Eto, ispada da nema čovek pravo ni da piša - u svom stilu je Kosanović počeo razgovor za Kurir.

Arbitar Dragan Čolović dosudio je dva diskutabilna jedanaesterca za domaći tim, a ni treći pogodak Nišlija nije prošao bez diskusije jer je postignut iz sumnjive ofsajd pozicije.



- Nekada mi na terenu i ne vidimo dobro situaciju oko nekog spornog momenta, ali na ovoj utakmici sam samo čekao da se desi to što se desilo. Od igrača sam tražio samo da ne pričaju sa sudijom, da ne bi pored bodova ostali i bez nekoliko njih u narednim mečevima zbog kartona. Spremio sam ih za sve što se dogodilo - počeo je priču Kosanović.

A, dogodilo se da umesto o igri sada pričamo o stvarima koje nemaju veze sa fudbalom.



- Šta hoćeš da ti ja kažem? Ne mogu ja, sine, tu ništa. Mislim mogu da kažem svašta, ali to neće ništa promeniti. Biću kažnjen, a sve će ostati isto. Ma, je*eš sankcije, ne radi se o tome. Generalno, užas je ovo šta se dešava. A iskreno, ne smeta mi ni toliko to što se desilo koliko me boli reakcija publike. Ono užasno ponašanje navijača koji sve to vide i znaju o čemu se radi, a raduju se golovima iz mulja - zaključio je Milorad Kosanović.



Šta su rekli igrači

Šefe, kunem ti se nisam ga ni pipnuo Bilo je zanimljivo čuti šta su Kosanoviću rekli igrači koji su skrivili jedanaesterce.

- Za prvi mi je dečko rekao da je protivnički fudbaler njega udario i to iza leđa i potom pao. Drugi mi se momak kune da nema veze sa penalom, kaže "šefe, kakav crni penal"...

