ŽENA ME ZAKLJUČA U SOBU DA NE BI MORALA DA PRIČA SA MNOM! Ibrahimović ponovo briljira! URNEBESNOM izjavom nasmejao čitavu planetu!

U razgovoru za američki ESPN popularni Ibra je pričao o svojoj zaluđenosti video - igricama i kako njegova pasija utiče na brak sa suprugom Helenom.

"Nije me sramota da priznam da sam gejmer. Mene je taj svet oduvek zanimao, a danas on raste. Kad sam došao u Ajaks sve mi je bilo novo i nisam znao šta ću sa sobom, pa sam kupio najveći TV koji sam mogao da nađem, a imao sam tu krevet i konzolu, na kojoj sam prvo igrao PES. Ubrzo sam mogao da igram sa celim svetom (online) i to mi je bilo zanimljivo, pa to i dalje radim sa 36 godina. Supruga se ne buni, zadovoljna je jer onda ne mora da priča sa mnom, ostavi me sa sinovima u sobi i zaključa vrata, a mi ne primetimo jer igramo bez prestanka i nigde ne idemo", otkrio je Ibrahimović.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir