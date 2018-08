VRATILI SMO SE IZ MRTVIH Ben: Neverovatno, ostvarenje velikog sna! (KURIR TV)

"Ovo je bilo neverovatno. Vratili smo se iz mrtvih, pokazali borbeni duh. Srećan sam i ponosan na tim", rekao je Ben posle utakmice u Salcburgu.

Zvezda se plasirala u Ligu šampiona, pošto je u dvomeču eliminisala Salcburg. Prva utakmica završena je bez golova, a revanš 2:2 u Austriji.

"Kada se plasirate u Ligu šampiona, to je neverovatno i ostvarenje velikog sna jer to svi žele. Mi smo sada tamo i koncentrisaćemo se na to da uživamo protiv najvećih klubova", kazao je Ben.

Fudbaler sa Komorskih ostrva se posebno zahvalio navijačima na velikoj podršci u Austriji i istakao da su oni veoma važni za ekipu.

Zahvalio je i Milošu Degeneku koji mu je asistirao kod golova.

Ben je rekao da ga ne zanima koga će Zvezda dobiti za protivnike, ali je poželeo Liverpul jer je to klub koji simpatiše.

Zvezda će protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona dobiti u četvrtak uveče na žrebu u Monaku.

kurir.rs / Beta

Kurir

Autor: Kurir