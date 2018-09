BIŠEVAC EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Hteo sam da završim karijeru, a sad moram u Ligu Evrope!

Didelanž iz Luksemburga najveća je senzacija u Evropi, a do istorijskog uspeha - plasmana u grupnu fazu Lige Evrope odveo ih je Milan Biševac.

Skromni tim iz male države u Beneluksu bacio je na pleća rumunski Kluž, poljsku Legiju i Dritu sa tzv. Kosova.



- Ogroman uspeh! Ni u snu niko u klubu nije ovo očekivao. Nisu ni pomislili da ovo može da se desi, posebno kada je Didelanž za protivnike dobio Legiju, a posle i Kluž, dve ekipe koje su igrale Ligu šampiona. Didelanž ima sjajnu ekipu i mladog i ambicioznog trenera Dina Topmelerea, koji bi ako nastavi

ovako mogao da zaseni svog oca Klusa - priča za Kurir bivši srpski reprezentativac i tvorac velikog uspeha malog kluba.

Nije tajna da ste očekivali sasvim drugačiji scenario kada ste iz francuskog Meca, gde ste bili kapiten, prelazili u tim iz Luksemburga.



- Došao sam ovde kako bih mirno priveo karijeru kraju, ali ne vredi, moraću opet da se dobro spremim (smeh)... Umesto laganog ritma, eto je Liga Evrope. Šalim se, naravno, baš mi je drago što je Didelanž hit u Evropi.



Otkud vi vaš u Didelanžu, zašto ne u nekom drugom klubu?



- Došao sam na molbu gazde kluba Flavija Beka. Moćan čovek koji mnogo voli fudbal i motociklizam. Ulaže svoj novac i baš mi je drago što je nagrađen Ligom Evrope. On me je doveo, kako bismo digli profesionalizam na viši nivo. Meni je stvarno super u Didelažnu. Bio sam po velikim klubovima i stvarno mogu iskustvom mnogo da pomognem. Ovde me ljudi poštuju i cene.



Kakva je saradnja s trenerom od kojeg ste možda i stariji?



- Trener nam je mlad i sa njim imam fenomenalan odnos. Dosta priča sa mnom i jedva čekam da se spremim kako bih pomogao ekipi - zaključio je Milan Biševac.

Skrasio se u Mecu Milan Biševac sa porodicom i dalje živi u Francuskoj, u Mecu koji je u blizini Didelanža.

- Imao sam dosta ponuda preko leta, od Emirata i Saudijske Arabije, do Francuske i Belgije. Međutim, došao sam ovde zbog porodice. Odlučili smo da se skrasimo u Mecu, tu nam deca idu u školu, a meni treba 30 minuta kolima do treninga do Didelanža. Mirna je ovo zemlja i čovek se lako navikne na dobro - jasan je Biševac.



Promukao sam zbog Zvezde Milan Biševac otkrio je Kuriru da je ostao bez glasa posle ulaska Crvene zvezde u Ligu šampiona:

- Crvena zvezda je moj klub i sa ekipom smo u Klužu gledali utakmicu iz Salcburga. Ludnica! Joooooj... Urlao sam na sav glas, promukao sam... Mnogo mi je drago što smo konačno ušli u Ligu šampiona. Setio sam se moje generacije koja je ispala od PSV, drugih koji su došli posle nas. Svaka čast igračima, treneru, upravi - istakao je on.

Biću sportski direktor

Srpski fudbaler potpisao je dvogodišnji ugovor sa Didelanžom, posle kojeg bi trebalo da okonča karijeru.

- Dobro se osećam iako imam 35 godina i mogu da igram na visokom nivou do kraja ugovora. Sebe vidim i posle toga u fudbalu. Želim da završim trenersku školu i dobijem licencu, ali sebe ne vidim kao trenera, već kao sportskog direktora - otkrio nam je Biševac.

