MARKO MARIN: Moj deda je voleo Partizan, ali je tata zbog Džajića počeo da navija za Zvezdu. Ja sam naučio od njega, a onda je došao Dejan Savićević...

"Mnogo sam srećan zbog ovog transfera i što sam tu. Ispunjava mi se dečački san. Nadam se da ću imati velikih uspeha ovde. Pritisak uvek postoji, logično, ali mislim da ne bi trebalo da bude problema. Davaću maksimum u svakoj utakmici i mislim da bih svojim kvalitetom trebalo da pomognem ekipi da ostvari ambicije", rekao je Marin na predstavljanju.

Objasnio je kako je počeo da navija za Crvenu zvezdu.

"Moj tata je počeo da navija za Zvezdu zbog Dragana Džajića. Obožavao ga je. Otac mu je bio partizanovac, ali tata je postao zvezdaš, a ja sam naučio od njega. Onda je došao Dejan Savićević... Sve te utakmice... Zbog njih sam zavoleo Zvezdu", rekao je Marin.

Marko Marin je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom u koju je došao iz grčkog Olimpijakosa.

"Nadam se da ćete me videti u najboljoj formi i da ću pokazati kvalitet, ne vidim razlog zašto to ne bi bilo tako. Dobro se osećam, spreman sam. Nisam trenirao sa ekipom četiri-pet nedelja, ali će se to brzo rešiti", kazao je Marin.

Crvena zvezda će igrati Ligu šampiona u grupi sa Pari Sen Žermenom, Napolijem i Liverpulom. Marin je kazao da je grupa izuzetno teška, ali da će srpski klub pokušati da iznenadi.

Sa Zvezdom je razgovore počeo još pre dva meseca.

"Razgovori su tekli duže vreme, dva meseca otprilike. Olimpijakos je malo blokirao i bilo je problema", rekao je nemački fudbaler.

On je naveo da je gledao utakmicu protiv Salcburga, ali da su momci bili "fantastični" i da je bio presrećan kada je Zvezda prošla u Ligu šampiona.

Marko Marin je na društvenim mrežama postavio fotografiju kada je bio dečak u dresu Crvene zvezde, pored fudbalskog trenera Dragoslava Stepanovića.

"Imao sam sedam godina i bio sam u Ajntrahtu iz Frankfurta, a on je bio trener prvog tima. Došli smo na trening prve ekipe. Tada smo trenirali u kojim god smo dresovima želeli, a ja sam u Zvezdinom", rekao je Marin.

Istakao je da će imati mnogo veću motivaciju u Zvezdi nego u prethodnim klubovima.

"Lepo je igrati u velikim klubovima i u svakom sam se borio za titulu ili igrao Evropu. Ali, ovo je nešto drugo. Drugi osećaj, emotivno je drugačije nego, na primer, u Čelsiju", rekao je Marin.

Marin je ponikao u Borusiji Menhengladbah, a u karijeri je igrao još za Verder, Čelsi, Sevilju, Fiorentinu, Anderleht i Trabzon.

Nastupio je 16 puta za reprezentaciju Nemačke s kojom je bio učesnik Svetskog prvenstva u Južnoj Africi.

