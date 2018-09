KAD UDARI HRVAT NA SRBINA Incident u Atini iz drugog ugla: Livaja o napadu na Lazovića (VIDEO)

Nedavno je posle utakmice u Atini, između AEK i mađarskog Videotona šutnuo o grudi Danka Lazovića i zaradio crveni karton, a pre pet godina je u Atalanti udario pesnicom u lice tadašnjeg saigrača Ivana Radovanovića.

Uprava kluba ga je nakon tog incidenta na treningu odmah odstranila iz ekipe. Sada će za napad na Lazovića pauzirati tri meča u Ligi šampiona.

- Predsednik AEK ne govori engleski, nije bilo nekog velikog razgovora, samo me je pitao: "Šta ti je to trebalo, svi te ovde vole, čekao si tu Ligu šampiona, možda si zbog toga i ostao, a moraćeš da izostaneš s tri utakmice". Šta sam mogao da mu na to kažem, da znam da je u pravu, da se izvinjavam... Dogodilo se, nisam hteo nikakav incident. Na teren sam došao da slavim plasman u Ligu šampiona, a on me je počeo da napada. Nije to bilo baš kako je izgledao na televiziji - priča Livaja i dodaje:



- Svi su videli taj udarac, ali moj saigrač ga je povukao dole i stao mu na ruku, pa ju je tako raskrvario. On je pokazao sudiji ruku koji mi dotad nije dao karton, ali kad je vidio krv verojatno je mislio da sam ga ja raskrvario i zato mi je dao crveni karton.

