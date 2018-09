PROPUŠTA SRBIJU I ZVEZDU: Reprezentativac Rumunije i igrač Napolija pokidao ligamente, čeka ga duža pauza

Ta utakmica završena je rezultatom 0:0, a Kirikeš je teren napustio u bolovima u 31. minutu uz bolnu grimasu nakon povrede kolena.

Kakava je ozbiljnost povrede znaće se definitivno u ponedeljak, kada će obaviti medicinske testove, ali prve prognoze nisu najbolje za fudbalera Napolija, jer sumnjaju da pokidao prednji ukršteni ligament kolena.

U pitanju je najgora moguća povreda za sportistu, a oporavak je dug i traje nekada i do godinu dana. Sigurno je da on neće igrati protiv Srbije, koja u ponedeljak od 20.45 dočekuje Rumuniju na stadionu Partizana, jer će u to vreme biti na klinici u Rimu kod profesora Marianija, koji je poznat po tome da je najpoznatiji specijalista za povrede ligamenta kolena.

Po svemu sudeći Napoli će biti bez rumunskog štopera i kapitena ove reprezentacije bar nekoliko meseci i oslabljen će ući u takmičenje u Ligi šampiona, koje otvara na Marakani protiv Zvezde 18. septembra od 21.00!

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir