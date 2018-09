OTAC GA OTKRIO, SAD JE POD ISTRAGOM: Ruskom reprezentativcu preti četvorogodišnja suspenzija!

Fudbaler Valensije je rekao da se nada da neće biti problema i da će slučaj prepustiti doktorima.

"S moje strane, sve je iskreno i mislim da neće biti problema. Mislim da je najbolje da ovaj slučaj ostavimo doktorima", rekao je Čerišev.

On se pod istragom našao pošto je njegov otac otkrio da je koristio tretman hormona rasta, a to može dovesti do suspenzije od četiri godine.

Njegov otac je kasnije izjavio da su novinari pogrešno citirali tu izjavu.

Ruski fudbaler trenutno igra u Valensiji, pošto je došao na pozajmicu iz Viljareala, a na Svetskom prvenstvu u Rusiji postigao je četiri gola.

(Beta, Foto: Reuters)

