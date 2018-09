MAŽIĆ BRUTALNO POKLOPIO KLOPA! Nemac je okrivio Srbina za poraz u finalu Lige šampiona... MILORAD UZVRAĆA UDARAC!

Nemac je posle više od dva meseca ćutanja oštro kritikovao suđenje Milorada Mažića u finalu Lige šampiona.

Klop smatra da Mažić nije imao hrabrosti da sakcioniše brutalne startove Serhija Ramosa.

"Da je VAR mogao da se upotrebljava, to bi bila idealna situacija (duel sa Salahom). Ne kažem da je trebalo da se da crveni karton, ali trebalo je da se konstatuje da je to nemilosrdno. U takvim situacijama mora neko da sudi bolje. Svako ko nije navijač Reala za to bi rekao da je nemilosrdno i brutalno. Nisam siguran da ćemo se ikada susresti sa tako nečim, da jedan igrač udari laktom golmana, a da poput rvača obori najboljeg strelca tima i izbaci ga iz igre i onda dobija utakmicu. To je ono o čemu treba da se priča", rekao je Kop dodavši:

"Obično ako uradite nešto kao što je to Ramos, bivate kažnjeni. Neko će to videti kako treba i poslati vas van terena na četiri ili pet nedelja. Ali u ovom slučaju, nije bilo ništa. Sudija mora da ima hrabrosti da odluči utakmicu. U finalu to nije bio slučaj, a posle će da pišu o meni da sam loš gubitnik".

Mažić ne krije da ga je iznenadio trenutak tog komentara Nemca.

"Iznenadio me je trenutak tog komentara, dva meseca posle finala Lige šampiona. Ne sećam se, nisam ni čuo ni video da je Klop to rekao nakon susreta, a tada su možda emocije najjače, ali se i utakmica najbolje vidi. Tu bih zastao u komentarisanju tog, u suštini, detalja bez mnogo značaja.

Ima tu još jedan bitan detalj: svaki trener ili funkcioner pokušava da zaštiti svoje igrače ili ekipu, naročito posle teške sezone i pre početka nove. Najlakše ili najbezbolnije je tražiti krivca ili izgovor. Da je stvarno tu bilo nečega za komentarisanje, ne bi se čekalo dva meseca. Svako ko i malo poznaje fudbal, jasno je mogao da sagleda stvari u toku utakmice. Nema tu velike filozofije, eho meča ne može da traje unedogled. Prvi utisci imaju najveću težinu", rekao je Mažić u intervjuu za Nedeljnik.

Podsetimo, Liverpul je u finalu Lige šampiona poražen od Reala rezultatom 3:1.

Kurir sport/Nedeljnik

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir