ČELSIJEV PROMAŠAJ VEKA: Mbape je lenj, mora da radi mnogo više! Englezi zbog gluposti propustili šansu da dovedu najboljeg mladog fudbalera na svetu!

Priča o Čelsijevom promašaju veka i ostanku bez Kilijana Mbapea datira iz 2012. godine kada je trinaestogodišnji dečak došao na probu na Stamford bridž.

Golobradi Kilijan proveo je nedelju dana na treninzima sa Čelsijem i potpuno impresionirao trenere svojim napadačkim sposobnostima.

Ali, otkriva Boga, u klubu nisu imali poverenja u Mbapeove radne navike, pa su zatražili da dođe još jednom i odradi novu probu. Način na koji je to saopšteno mladom igraču nikako se nije svideo njegovoj majci Faizi Lamari i ona je odlučno odbila predlog Čelsijevaca.

- Doveo sam ga, zajedno sa njegovom familijom, u Čelsi. Bio je vešt baš kao što je i sada. Igrao je protiv Čarltona i Čelsi je pobedio sa 7:0. Posle nedelju dana u Londonu, u kancelariji su mu rekli da cene ono što su videli, ali da mora da se vrati na još jednu probu, te da će onda videti šta će s njima - otkrio je Boga, pa opisao i reakciju Kilijanove majke.



- Moj sin se neće vraćati ovamo. Ako ga hoće, neka ga uzmu sad ili će za pet godina dolaziti kod nas da ga kupe za 50 miliona evra - rekla je tada gospođa Lamari.

Boga kaže i da je odbio da to prevede ljudima u Čelsiju jer Kilijan zaista nije bio "radnik" u to vreme.

- Kada je imao loptu bio je neverovatan, ali bez lopte nije radio gotovo ništa. Ipak, trebalo je da potpišu ugovor sa njim. Da budemo fer, sadaje lako to reći, ali u to vreme je Čelsi imao sjajan tim.

Ono što "ne pije vodu" u priči Daniela Boge je činjenica da Čelsi po pravilima FIFA i nije mogao da kupi Mbapea, jer momak u to vreme nije imao 16 godina, što je donja granica.

Sam Mbape, koji sada igra za PSŽ (kupljen za 163 miliona funti, odnosno tri i po puta više nego što je mama procenila 2012. godine), stalno ističe da mu je boravak u Čelsiju ostao u sjajnom sećanju.

- To je bilo predivno iskustvo. Čelsi je prvi veliki klub koji sam posetio. To je za mene bilo veliko otkriće. Došao sam iz amaterskog kluba i video potpuno novi svet. Imao sam ideju kako izgledaju veliki klubovi, ali su me impresionirali profesionalna kultura i mentalitet i boravak u Čelsiju je svakako mnogo uticao na moj razvoj - rekao je Mbape.

