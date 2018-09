DA LI GA PREPOZNAJETE: Kao klinac je za sve pare kupio semenke da bi na stadionu bio miran, a danas je uzdanica Srbije!

U dresu i sa fudbalskom loptom, naravno.

Matić je nedavno ispričao, kako je kao mali išao da gleda mečeve oca u lazarevačkoj Kolubari i da je jednom za sav novac dobijen od oca kupio semenke.



- Moj otac je igrao u Kolubari. Mislim da sam imao šest godina, posle toga sam bio oduševljen svim što sam video ovde i tražio sam da me vodi na svaku utakmicu. I prva da kažem ozbiljnija utakmica bila je na ovom stadionu. Došao sam da gledam tatu i on mi je dao pet maraka da kupim semenke da grickam kako bih bio miran tu na tribini, jer sam bio mali, a ostavi me samog pored terena.

- Nisam znao koliko je pet maraka, mogao je da mi da i sto. Ja sam rekao semenkaru da mi da za te pare i on mi je dao skoro celu korpu, u to vreme je pet maraka bio veliki novac. Kad je završio utakmicu i video me sa svim onim semenaka tek onda je shvatio da sam za sve pare kupio semenke. Pitao me je 'šta si uradio', ali je bilo bitno da sam bio miran - prisećao se Matić

Kada je teren u pitanju, Matić je bio potpuno nepoznat igrač u Srbiji sve dok Vladimir Vermezović, u to vreme trener slovačkog Spartaka iz Trnave, nije preporučio njega i Marka Milinkovića tadašnjem selektoru mlade reprezentacije Slobodanu Krčmareviću. Oba fudbalera su dobila šansu da debituju za mladu selekciju 11. oktobra 2008. na meču protiv Danske.

Nakon samo tri utakmice i dva gola u dresu mlade, selektor Antić ga je uvrstio u sastav seniorske reprezentacije za prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Na toj utakmici odigranoj 14. decembra 2008. Matić je debitovao za najbolju selekciju Srbije. Do sada je odigrao 44 utakmice i dao dva gola

Sa mladom reprezentacijom je učestvovao na Evropskom prvenstvu 2009. Povredio se u prvoj utakmici protiv Italije, nakon 85 minuta provedenih na terenu. Nakon te povrede morao je na operaciju stopala. Od 2008. do 2010. za reprezentaciju Srbije do 21 godine je odigrao jedanaest utakmica i postigao dva gola.

Sa seniorima je igrao na Mundijalu u Rusiji 2018. godine.

Danas je jedan od najboljih fudbalera Premijer lige Engleske, u kojoj je nastupao za Čelsi i Mančester junajted.



