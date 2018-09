GLEDAO JE SMRTI U OČI, DAVALI SU MU SAMO 48 SATI ŽIVOTA... PRE 10 GODINA JE POBEDIO OPAKU BOLEST, A SADA PREDVODI ZVEZDU U LIGI ŠAMPIONA! Zastaće vam knedla u grlu posle potresne životne priče fudbalera Crvene zvezde!

Iza njega je neverovatna životna priča, koja bi mogla da posluži kao sjajan scenario za jedan dobar film. Nenad Krstičić bio je jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera, imao je sve na ovom svetu, a onda je gotovo iznenada morao da se bori za svoj život.

foto: Fonet

Pre deset godina Krstičić je uspeo da pobedi opaku bolest - leukemiju.

"Teško mi je da pričam o tome. Ali, kad je sve prošlo mogu reći da je to iskustvo za ceo život. Sve se desilo iznenada. Operisao sam meniskus u novembru 2008. i oporavljao sam se. Otišao sam na jednu utakmicu Sampdorije i tamo sam na stadionu pojeo picu i čips. Vratio sam se u klupski hotel i počeo je stomak da me boli. Dva dana me nije prolazila mučnina, bio sam malaksao, nisam mogao da jedem", otkrio je u jednom intervjuu za Kurir Krstičić.

foto: Saša Pavlić Koki

Nenad je nekoliko dana proveo u bolnici na infuziji. Na vratu mu se pojavila žlezda koju su poslali na ispitivanje. Kako mu je bilo bolje, poslali su ga kući.

"Stigli su i rezultati, a menadžer mi je rekao da nije dobro i da moram da se vratim. Došao sam i u krvi su mi pronašli uvećanje u belim krvnim zrncima. Normlano stanje je bilo 200, a meni je bilo 2.000. Ništa mi tada nisu pričali jer su hteli da me sačuvaju".

foto: Dado Đilas

Lekari su mu tada otvoreno rekli da ima još 48 sati života.

"Odmah su me uključili na hemoterapiju. Sutradan mi je stanje već bilo bolje i sa 2.000 spalo je na 800. Ali, kada su došli predsednik i direktor Sampdorije u bolnicu shvatio sam da je nešto ozbiljno u pitanju. Lekari i menadžeri su mi objasnili o čemu se radi. Tada su mi rekli koliko je bilo strašno. Da sam ih razumeo šta pričaju i šta je po sredi, verovatno bih psihički pao i razmišljao o najgorem. To mi je pomoglo da pozitivno razmišljam. Kada su mi dali prvu hemoterapiju, mislio sam da je to infuzija. verovao sam da je stomačni virus, da sam se otrovao i da ću za par dana na treniram. Neka sitnica. Ali nije bilo tako."

foto: Damir Dervišagić

U bolnici je bio do kraja aprila 2009. godine. Nakon toga je pauzirao još osam meseci. Uspeo je da pobedi opaku bolest i vrati se na fudbalski teren.

U međuvremenu mu se ispunio san da zaigra u dresu Srbije i da sa voljenom Crvenom zvezdom uđe u grupnu fazu Ligu šampiona.

