VELIKI HENDIKEP ZA HRVATE: Vicešampioni sveta u Engleskoj bez Rakitića! Selektor Dalić želi da Vatreni na Vembliju uživaju

"Rakitić će se vratiti u Barselonu jer ima povredu. Moja praksa je da u takvim situacijama ništa ne rizikujemo i neka se odmori. Nama su potrebni zdravi i spremni igrači, a Rakitić u ovom trenutku nije 100 odsto spreman. Na toj poziciji imamo više solucija, Vlašića, Kovačića, Brekala, Badelja. Idemo na Vembli da uživamo u fudbalu", rekao je Dalić uoči puta u London, prenosi Hina.

Hrvatska je u četvrtak na Maksimiru pobedila Španiju sa 3:2 i tako je ostala u igri za plasman na završni turnir Lige nacija, a tamo bi je odvela pobeda protiv Engleske u nedelju na Vembliju.

Rakitić je protiv Španije igrao do 67. minuta, kada ga je zamenio Nikola Vlašić. U 73. minutu u igru je ušao Josip Brekalo, koji je zaslužan za pobednički gol Tina Jedvaja u drugoj minuti sudijske nadoknade.

"Moramo polako da uvodimo mlade igrače, ali ne smemo da zaboravimo naše senatore koji nose reprezentaciju. Mladi igrači treba da se uklope uz njih. Hrvatska ima perspektivu i možemo puno napraviti", rekao je Dalić.

"Englezi su u situaciji da ako pobede kod kuće biće prvi u grupi. To je mlada i sjajna ekipa koja nam je stvarala probleme u Rijeci i na SP. No, nećemo se predati, imamo respekt prema njima, ali još više prema sebi samima i to pokazujemo na svakoj utakmici", dodao je Dalić.

On je dodao da su ipak najvažnije kvalifikacije za EP 2020. koje počinju u martu sledeće godine.

"Kako god da završi u nedelju, mi moramo biti ponosni, u ovoj godini igrali smo protiv Engleske, Španije, Francuske, Brazila, Argentine, Portugala, Meksika, Perua, Nigerije, Danske i Rusije", rekao je Dalić.

