FSS BIRA NOVOG SELEKTORA: Piksi, Jokan ili Paunović!

Fudbalski savez Srbije bacio se u potragu za novim selektorom! Ukoliko čelnici sprskog fudbala dođu do jednog od tri željena stručnjaka, Mladen Krstajić biće smenjen!

Broj jedan - Dragan Stojković. Broj dva - Slaviša Jokanović. Broj tri - Veljko Paunović. Apsolutni prioritet FSS je Dragan Stojković, koga bi svi rado videli na selektorskoj poziciji. Problem za to je ugovor Piksija sa Gvangžuom R&F koji važi do 2021. godine. Ako bi to bilo nepremostiva prepreka onda bi u prvi plan izbili Veljko Paunović i Slaviša Jokanović. Tandem mladih stručnjaka je trenutno bez angažmana i rukovodstvo Saveza razmišlja i o njima kao naslednicima Krstajića.



- FSS će pokušati u narednim danima da dođe do kvalitetnog stručnjaka za klupu "orlova". Ako uspe u tome, zahvaliće se Krstajiću, u slučaju da ne dođe do dogovora ni sa jednim od kandidata, aktuelni selektor nastavlja svoj posao - kaže naš izvor upućen u najnovija dešavanja i dodaje:



- Moguće je i da sam Krstajić reši da "digne sidro" i povuče se sa klupe Srbije. Inače, da nije bilo onako ishitrene izjave selektora na konferenciji posle meča protiv Litvanije, verovatno se ne bi ni razmišljalo o promeni selektora.

Podsećamo, pre nekoliko nedelja, Slaviša Kokeza je u jednom intervjuu sastavljao idealan tim bivše Jugoslavije, a kada je upitan ko bi sa klupe vodio tu ekipu nije imao dilemu.



- Dragan Stojković! Samo on bi mogao da vodi taj tim - glasila je izjave predsednika FSS.



Kini šansa za Srbiju Od sledeće sezone kinske fudbal pretrpeće značajne promene! Naime, po ugledu na NBA ligu, čelnici kineskog saveza odlučili su da ograniče plate i budžete klubovima! Tako neće više biti moguće da igrači i treneri imaju plate koje se mere desetinama miliona evra.

Mnogima će biti ponuđene revizije ugovora, kako bi se klubovi uklopili u te nove finansijske norme, a oni koji ne pristanu na njih biće slobodni u izboru nove sredite. Upravo to bi mogla da bude šansa da Stojković "izađe" iz ugovora sa Gvandžuom koji ga veže još čak tri godine.

Stojkovićev ultimatum Kinezima! Dragan Stojković postavio je pred čelnike Gvandžua zahtev kako bi i u narednoj sezoni vodio ovaj tim. Naime, tri kvalitetna kineska igrača našla su se na njegovom spisku koji je prosledio upravi i koji izričito zahteva da budu dovedeni, saznaje Kurir. Od toga šta će uraditi čelnici Gvandžua zavisiće i Piksijevo razmišljanje da li želi da ostane u Kini.

Legendarni as, takođe, ne skriva jasnu želju da kad-tad bude selektor naše (svoje) reprezentacije!

Krstajićeva reakcija prebrza! Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije, Dragomir Lazović, u razgovoru za Kurir otvoreno je pričao o selektoru Krstajiću, ali i narednim potezima iz "srpske kuće fubala".

- Reakcija selektora na konferenciji je bila malo prebrza - počeo je priču Lazović i dodao:

- Naravno da bi svi želeli da reprezenacija igra uvek bolje, ali potrebno je imati i određenu dozu realnosti. Želeo bih da se konačno pruži podrška igračima i savezu kako bi došli do atmosfere u kojoj bi svima bilo lakše da se radi.

Nažalost, dešavanja van srpskog fudbala u poslednje vreme kreiraju i tu negativnu atmosferu.

- Partizan ima tri grupe navijača, pa setite se prepucavanja između Zvezde i Partizana, takođe loše atmosferi na relaciji Zvezda i FSS... Moramo sve to da zakopamo i krenemo konačno jednim pozitivnim putem! To je još ono što nam treba. Pa, vidite rezultate reprezentacije, evo i Crvene zvezde. Fudbal nam se pomerio 200 odsto u napred, ali moramo napokon i tu pozitivniju atmosferu oko srpskog fudbala - jasan je potpedsednik FSS.

