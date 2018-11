NIKADA NISAM DOZVOLIO SEBI DA KOMENTARIŠEM ONO ŠTO RADI ĐOKOVIĆ Kolarov: Navijači moraju da shvate da nisu upoznati toliko puno o fudbalu!

Kapiten srpske reprezentacije stao je u odbranu tima pred meč protiv Real Madrida u Ligi šampiona, nakon poraza od Udinezea (1:0) proteklog vikenda posle čega Rimljani imaju 18 bodova manje od lidera Serije A Juventusa.

"Navijači moraju da shvate da nisu upoznati toliko puno o fudbalu... Ja nikad nisam dozvolio sebi da komentarišem ono što radi Đoković ili dajem savete oko taktike. Mnogo se priča, trošimo se previše, a ništa ne kažemo. Volim da gledam tenis i košarku, ali ništa ne znam oko njih", rekao je Kolarov na zvaničnoj konferenciji za medije, a prenose italijanski mediji.

Kolarov kaže da je meč protiv Reala na Olimpiku prava prilika za dokazivanje.

"Svesni smo da ne prolazimo kroz dobar period, ali je ekipa spremna da se izdigne. Spremni smo da napravimo iskorak. Možemo da pobedimo Real. To je pravi put da se izdignemo i samo tako moramo da razmišljamo".

Ipak, Kolarov ne može da obeća trijumf, već samo da će dati sve od sebe da do njega dođe.

"Real je osvojio tri puta u nizu Ligu šampiona", podsetio je Kolarov i poručio da bi bilo teško i da mogu da igraju Danijele De Rosi, Kostas Manolas i Lorenco Pelegrini, a kamoli bez njih.

Iskusni levi bek priznaje da Roma mora da beleži bolje rezultate, ali je i ubeđen da će biti među četiri najbolja u Italiji kako bi nastavio da igra Ligu šampiona.

"Nemamo očekivane rezultate u Seriji A, ali sam siguran da ćemo na kraju završiti među četiri najbolja tima. Udineze je jednom šutnuo u okvir gola i dao ga, to je to", zaključio je on.

Fudbaleri Rome nalaze se na tek sedmoj poziciji na tabeli Serije A, a u Ligi šampiona su prvi u grupi pored Reala, moskovskog CSKA i Viktorije Plzenj.

Utakmica Roma - Real igra se sutra od 21 sat na Olimpiku.

kurir.rs / Tanjug

