GOLMAN ĐURIĆ POSLE PRETNJI TRENERA DA ĆE MU ZAVRŠITI KARIJERU NIJE SMEO DA SE VRATI U VRANJE: Želim da sve izađe na videlo i da svi znaju da nemam veze sa nameštaljkama! (VIDEO)

Đurić nije smeo da se vrati u Vranje nakon meča u Humskoj, ostao je u Beogradu posle skandalozne izjave trenera Radmila Jovanovića.

"Mi imamo problema sa golmanima, jer je naš prvi čuvar mreže protiv Čukaričkog povredio koleno, a ni ovaj (Đurić, prim. aut) nije trenirao osam do deset dana. Nemamo zamenu, to što je u njegovoj glavi rešićemo mi u klubu, te stvari. Neko će da ode iz kluba ili ćemo mu završimo karijeru. Razumete", rekao je Jovanović posle utakmice.

Posle ove izjave trenera Đurić je dobio pretnje iz Vranja uz optužbe da je namerno puštao golove Partizanu, pa nije smeo da se vrati na jug Srbije.

"Kako ga nije sramota to da izjavi? Bavim se fudbalom, od toga živim, a on da kaže da će mi završiti karijeru. Želim samo da sve izađe na videlo i da svi znaju da nemam veze s nameštaljkama. Ja sam pošten dečko, sportista, nečasnim radnjama se u životu ne bih bavio. Ceo svet mi se srušio kada sam ispustio loptu iz ruku. To se dešava u sportu, pogrešio je i Karijus u finalu Lige šampiona", rekao je Đurić za Informer.

Dinamo je poslednji u Superligi sa sedam bodova iz 17 utakmica uz gol raziku 7:41. Dinamo je poražen u poslednjih pet utakmica uz gol razliku 2:17.

U sledećem kolu dočekuje niški Radnički, drugoplasirani tim Superlige.

