BORJAN: Skupo smo platili greške, ali smo generalno super! SIMIĆ: Mogao sam da promenim tok meča (KURIR TV)

"Koštale su nas naše greške, primili smo tri gola ali idemo dalje. Generalno smo igrali super, treba da nastavimo i da sledeće godine probamo da igramo sa više iskustva i da probamo nešto da napravimo u Ligi šampiona", rekao je Borjan posle utakmice.

Zvezda je večeras u Napulju izgubila sa 1:3 i poslednja je u grupi sa četiri boda.

"Mnogo standardnih igrača nam je falilo ali mi smo tim, borili smo se, dali smo sve od sebe. Čestitam momcima na borbenosti, odigrali su dobro meč, ali izgubili smo. Treba da podignemo glavu i da se okrenemo našem prvenstvu, da uzmemo duplu krunu i da sledeće godine opet izborimo Ligu šampiona", naveo je golman crveno-belih.

Zvezda u poslednjem kolu igra protiv Pari Sen Žermena, 11. decembra u Beogradu i uz druge rezultate, mogla bi da zauzme treće mesto i plasira se u Ligu Evropa.

"Još smo u igri za Ligu Evropa, ima šanse. Igramo protiv jakog protivnika, daćemo sve od sebe, nikad se ne zna, možda i prođemo, zavisi od rezultata. Kako smo pobedili Liverpul pred našim navijačima tako možemo da iznendadimo Pari Sen Žermen. Mi smo neiskusna ekipa, momci treba da budu ponosni što smo dogurali dovde. Niko nije očekivao da ćemo da osvojimo četiri boda u grupi, ali uspeli smo. Imamo još jednu utakmicu i nikad se ne zna", rekao je on.

"U svakoj utakmici idemo na pobedu pogotovo pred našim navijačima. Treba da izadjemo sa dosta 'muških stvari', da probao da pobedimo i damo maksimum", dodao je Borjan.

Fudbaler Zvezde Veljko Simić rekao je da se njegova ekipa dobro pokazala.

"Posle pobede protiv Liverpula apetiti su porasli. Nismo zadovoljni porazom, bez obzira što smo se pokazali u dobrom svetlu i prikazali dobru igru posebno u drugom poluvremenu. U poslednjih 30 minuta, bili smo opasniji tim, ali nažalost nije bilo dovoljno za preokret. Napredujemo u svakoj utakmici, značiće nam ovo što smo danas pokazali", naveo je on.

Na pitanje novinara o jeftino primljenim golovima, Simić je rekao da njegova ekipa nije bila bojažljiva.

"Nismo bili bojažljivi, ovo je fantastična ekipa, ne zna se odakle preti veća opasnost. Što se golova tiče, reakcije nisu bile na nivou, ali to je Liga šampiona. Žao mi je što sam propustio veliku šansu za izjednačenje, nisam reagovao onako kako sam želeo, lopta nije otišla gde sam želeo. Krivo mi je, svestan sam da bi to umnogome promenilo tok meča, ali mora da se ide dalje", dodao je on.

Upitan o utakmici sa Pari Sen Žermenom, Simić je rekao da će njegova ekipa biti motivisana i da će biti za uživanje duel protiv velike ekipe na domaćem stadionu.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir