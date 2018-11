U DERBIJU KAO DA VAM ŽIVOT OD NJEGA ZAVISI: Luka Ilić pričao Holanđanima o duelu večitih i rivalstvu sa bratom

Ilić je govorio o atmosferi koja prati beogradski večiti derbi, kao i o rivalitetu sa bratom Ivanom.



– Derbi je potpuna ludnica, tokom utakmice je borba kao da vam život zavisi od toga. Na terenu i na tribinama. Pirotehnika, policija, haos. Ne možete da ga uporedite sa bilo čime i obavezno je da ga doživite bar jednom u životu, izjavio je Ilić.

Holanđani posebno apostrofiraju njegovu mentalnu snagu.



– Od trenutka kada sve ukazuje da ćete postati profesionalni fudbaler sa sobom nosite odgovornost. Mnogo toga zavisi od izbora koje pravite, oni određuju vašu budućnost. Važno je da se žrtvujete svakodnevno i da dovedete sebe do krajnjih granica.

foto: Profimedia

Luka Ilić je dve godine stariji od svog brata Ivana, a rivalitet sa njim ga pokreće napred.

– Ako on napravi 20 sklekova ja ću 21, ako on postigne 10 golova ja ću 11. Između nas je večita borba u kojoj želim da pobedim. On me čini boljim, zaključio je mladi fudbaler Brede.

