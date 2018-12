PRAVO U METU! Poznati glumac poslao BRUTALNU PORUKU navijačima Zvezde koji dolaze samo na utakmice Lige šampiona!

Delije,zvezdasi...u Napulju smo znali da skupimo preko 3000 ljudi iako smo dobili mnogo manje karata! Videli ste svi i navijanje i prosek godina na tribini, na prste maltene moze da se izbroji ko je falio od ljudi koji su ikada znacili severu nesto! Ajde sada da pokazemo da li smo navijaci uspeha i da li je ovo pomodarstvo zvano Liga Sampiona, ili smo prava grupa i tribina sa navijackim mentalitetom koji cela evropa postuje! Krajnje je vreme da onaj kavez iz Napulja ponovo pokrene Zvezdasku i navijacku pricu ovde kod nas! Ako ne pobedimo Vozdovac,Radnicki Nis, Proleter...necemo ni imati prilike vise za ovakvim gostovanjima i spektaklima! Ruzno je i prema igracima i treneru da igraju pred 3000 ljudi a onda dodje evropa i 50000. Znali smo mi na Donji Srem da dovedemo malo manje od te cifre. Ajde da se u nedelju u 18 casova SVI pojavimo na Severu da iznenadimo sami sebe! Bas kao sto smo se iznenadili brojkom i navijanjem u Napulju, hajde da to vratimo na Marakanu opet! Ajmo Cigani!!! @crvenazvezdafk 🔴⚪🔴⚪🔴💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

