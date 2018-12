LUKA MODRIĆ UZ VANJU I DECU JOŠ JEDNOM SLAVI ZLATNU LOPTU: Jedinstven je osećaj, srećan sam, ponosan i počastvovan

Modric FIFA Ballon d’Or? #lukamodrić#modrić#modric#fifa#fifa18#ballondor#worldclass#croatia#croatian#realmadrid#madrid#halamadrid#liga#family#footballer#football#soccer#futbol

A post shared by Everydaygoal (@everydaygoal) on Dec 3, 2018 at 1:32pm PST