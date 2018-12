NE ZANIMA GA STATISTIKA! Milojević: Nismo toliko dominantni, zanima me samo naredna utakmica!

Zvezda je poslednji put u Superligi izgubila 1. oktobra 2017. godine u Kruševcu (1:0), ali Milojević nije želeo tome da pridaje veliku pažnju.

"Nismo toliko dominanti, niti je slaba liga, ne bavim se statistikom, zanima samo naredna utakmica. Ekipe su jako dobre, mi se foksuriamo samo na sebe i drago mi je da igrači odrađuju ono što vežbamo na treninzima", rekao je Milojević na konferenciji za medije na stadionu "Rajko Mitić".

Milojević je pozvao navijače da pruže podršku u utakmici koja ima humanitarni karakter za pomoć srpskom narodu na Kosmetu.

"Ulazimo u ciljnu ravninu prvenstva, ostalo je još nedelju dana i tri teške utakmice. Najpre Napredak, neugodina ekipa što se nas tiče, prošle sezone bio je rezultat koji je bio, ali nije pokazao stanje na terenu. Napredak je stabilan superligaš, ima kontinuitet i uvek igra nadahnuto protiv nas, posebno u Beogradu".

Prema njegovim rečima, potrebna je puna koncentracija kako bi Crvena zvezda došla do nova tri boda.

"Ne razmišljamo o Pari Sen Žermenu, uvek je sledeća utakmica najbitnija", rekao je Milojević, uz napomenu da se golman Milan Borjan dobro oseća posle povrede u Subotici.

Baš zbog čestih povreda trener Zvezde kaže da ga raduje što ima veliki fond igrača.

"Imamo dubok "roster", često sam to napominjao... Mnogi zaslužuju da igraju, ali nema toliko prostora. Povrede su sastavni deo takmičenja, u poslednje vreme smo imali te probleme, a sad se svi vraćaju polako svi. Ima i zasićenosti, ali profesionalci smo i pokušavamo da ignorišemo to. Moramo da budemo fokusurani", završio je on.

Utakmica 20. kola Crvena zvezda - Napredak igra se sutra na stadionu "Rajko Mitić" od 19 sati.

Kurir

Autor: Kurir