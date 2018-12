DA LI OVO ZNAČI RASTANAK? Nenad Lalatović: Imam dosta ponuda iz inostranstva!

"Ovde sam šest meseci i za to vreme su se mnoge stvari promenile. Kada sam dogovorio angažman u Radničkom navijači me nisu želeli, u jednom momentu sam hteo da odustanem od dolaska u Niš, ali sam ipak došao i danas doživeo nešto o čemu svaki trener može da sanja, a to je da mu ceo stadion skandira ime i poručuje mu da ostane u klubu. To je za mene jasan pokazatelj da sam svoj posao radio dobro, iskreno i čestito, jer ja drugačije ne umem. Ljudi su to prepoznali i ja im zahvaljujem na podršci", rekao je Lalatović novinarima u Nišu.

"Ovo je možda bila moja poslednja utakmica u Nišu kao trenera Radničkog", dodao je Lalatović.

Radnički je danas na svom terenu slavio protiv subotičkog Spartaka sa 3:0, u utakmici 20. kola Super lige Srbije.

Lalatović je naveo da mu ugovor ističe posle utakmice u Kruševcu protiv Napretka, kao i da ima "ozbiljne ponude".

"Imam ozbiljne ponude, neke su iz inostranstva i još nisam odlučio šta ću da radim. U svakom slučaju, prvo ću sesti s rukovodstvom Radničkog, jer želim da ovde završim započeti posao, ali još jednom ponavljam da postoje šanse da je ovo bio moj poslednji meč na Čairu", rekao je Lalatović.

Govoreći o meču protiv Spartaka, Lalatović je naveo da je njegova ekipa ušla u utakmicu "baš onako kako su se dogovorili".

"Da damo sve od sebe, da pobedimo i da ostanemo na drugoj poziciji na kraju jesenjeg dela prvenstva, koja nam po svemu što smo prikazali apsolutno pripada", rekao je Lalatović.

On je istakao i da je niška ekipa igrala sjajno tokom jeseni i da veruje da će tako biti i na proleće.

"Poobarali smo mnoge rekorde, upisali samo jedan poraz, tako da je ovo veliki uspeh za sve nas. I mojih igrača i stručnog štaba i rukovodstva i navijača i medija koji su sve ovo vreme bili uz Radnički. Kada svi udružimo snage rezultat jednostavno ne može da izostane. Verujem da će Radnički ovako nastaviti i na proleće, da će ostati drugi i da će u Kupu Srbije napasti prvi trofej u svojoj istoriji", rekao je Lalatović.

Kurir sport/Beta

Foto: Starsport

Kurir

Autor: Kurir