NEKO GA JE PROKLEO! Bivši fudbaler Reala je tri puta doživeo ISTU JEZIVU STVAR i svaki put protiv najljućeg rivala!

Gago jednostavno nema sreće, teške povrede su mu uništile karijeru. Ponovo mu je pukla Ahilova tetiva (treći put u karijeri), a svaki put se povredio na utakmici protiv River plejta i to u momentima kad oko njega nije bilo protivničkih igrača.

Prve dve rupture imao je 2015. i 2016. godine na levoj nozi. Ovog puta povredio je desnu nogu.

Gago, koji je tokom karijere nosio i dres Real Madrida, ušao je u igru u 89. minut. Izdržao je samo do drugog produžetka i onda je morao da napusti teren. Trener Boke je do tog momenta iskoristio izmene, pa je njegov tim do kraja meča igrao sa devet igrača.

Podsetimo, River je osvojio Kopa Liberatadores pošto je posle velikog preokreta savladao Boku rezultatom 3:1.

Povrede mu uništile karijeru Gago nije imao sreće tokom karijere. Problemi sa povredama su krenuli još 2008. dok je bio u Realu. Dosta utakmica je tada propustio zbog problema sa kolenom. Sitne povrede imao je i u Romi i Valensiji, a najveći problemi krenuli su po povratku u domovinu. Pored problema sa Ahilovom tetivom, Gago je imao 2017. godine tešku povredu kolena, pukli su mu prednji ukršteni ligamenti, nije ga bilo više od 200 dana na terenu. Samo što se vratio, nažalost, mora na novu pauzu...

